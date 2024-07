Co wydarzy się w kolejnym odcinku hitowego serialu "Druga Szansa" z Małgorzatą Kożuchowską w TVN?! Zobaczcie zwiastun! Marcin i Kinga bezskutecznie próbują się skontaktować z Ksawerym po kłótni w Rabanie. W końcu Marcin niechętnie przychodzi do Moniki i prosi o pomoc w odnalezieniu jego syna. Sam Ksawery jest totalnie załamany porażką na scenie. Tymczasem Justyna i Ola odkrywają, że filmik z nieudanym występem chłopaka wyciekł do sieci. Ksawery wciąż wściekły i upokorzony wszczyna kłótnię z Justyną i opuszcza mieszkanie niedługo przed wizytą Moniki. Marcinowi nie udaje się namówić syna na powrót do domu. Nie działają ani prośby ani groźby. Monika jest zmuszona stanąć przed poważnym dylematem: pomóc Marcinowi, którego argumenty i obawy rozumie? Czy być lojalną wobec swojego klienta?

Zeit orientuje się, że Sara i Anna Starczyńska przygotowują dla policji wyjaśnienie, w jaki sposób w organizmie Sary znalazły się narkotyki. Chcą zrzucić winę na Monikę. Zeit odkrywa, kto wrobił Monikę w posiadanie narkotyków. Okazuje się, że filmik z Ksawerym staje się hitem sieci. Na dodatek wszyscy doceniają jego śpiew. Pierwsza randka Oli i Artura kończy się katastrofą. Ola spanikowana ucieka z jego mieszkania. Monika doprowadza do pogodzenia się swoich rodziców. Monika podejmuje trudną decyzję: pomoże Ksaweremu wygrzebać się z kłopotów. Na przekór oczekiwaniom Marcina. Jak jej decyzja wpłynie na relacje z Marcinem? Czy dojdzie do ostatecznego rozstania między lekarzem a agentką?

