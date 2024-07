Serial "Belle Epoque" traci widzów! Nową produkcję stacji TVN z udziałem takich gwiazd jak Paweł Małaszyński, Magdalena Cielecka czy Weronika Rosati, z odcinka na odcinek ogląda coraz mniej osób.

Według doniesień portalu branżowego wirtualnemedia.pl serial przyciąga średnio 2,3 mln widzów. Dzięki temu stacja TVN w czasie nadawania nowej produkcji jest zdecydowanym liderem wśród największych stacji telewizyjnych. Co więcej - TVN zyskała w porównaniu z wiosną ubiegłego roku, kiedy to w tym samym paśmie była pokazywana 9. edycja "You Can Dance". Ją oglądało średnio 1,46 mln widzów.

Choć stacja może pochwalić się lepszymi wynikami niż w analogicznym czasie w 2016 roku, to serial "Belle Epoque" z odcinka na odcinek traci widzów. Według portalu wirtualnemedia.pl pierwszą, premierową odsłonę serialu obejrzało średnio 2,90 mln, drugą 2,12 a trzeci odcinek przyciągnął średnio 1,92 mln.

Jesteście zaskoczeni takimi wynikami oglądalności serialu "Belle Epoque"? A Wam podoba się nowa produkcja stacji TVN?

Niestety produkcja wciąż traci widzów.