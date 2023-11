Zielona kawa to te same ziarna kawy, które są powszechnie znane i konsumowane pod postacią czarnego napoju. Różnica polega na tym, że w przypadku kawy zielonej owoce nie zostają poddane procesom palenia i fermentacji. Dzięki temu zachowują cenny, szczególnie dla osób dbających o szczupłą sylwetkę, kwas chlorogenowy.

Smak zielonej kawy jest zupełnie niepodobny do jej czarnej odpowiedniczki. Można go porównać do zielonej herbaty, jednak napój przygotowany z niepalonych ziaren jest mętny, gorzkawy i nieco kwaśny. Trudno go zaakceptować i polubić, dlatego wiele osób decyduje się na przyjmowanie suplementów z ekstraktem z zielonej kawy.

Jak działa i co to jest kwas chlorogenowy?

Odchudzające właściwości zielonej kawy nie zostały ostatecznie potwierdzone. Jednak przyjmuje się, że za redukującą masę ciała właściwość tego napoju odpowiada kwas chlorogenowy. Należy jednak pamiętać, że kawa ta zawiera kofeinę, która w dużych dawkach może być szkodliwa, a stosowanie suplementów nie zastępuje dobrze zbilansowanej i bogatej we wszystkie niezbędne składniki diety. Ponadto kofeina wykazuje właściwości przyspieszające spalanie tkanki tłuszczowej, dlatego trudno jednoznacznie stwierdzić, która z tych substancji ostatecznie może być odpowiedzialna za wysmuklanie sylwetki.

Kwas chlorogenowy można znaleźć nie tylko w zielonej kawie, obecny jest również w takich produktach, jak:

Działanie kwasu chlorogenowego polega przede wszystkim na ograniczaniu wchłaniania cukrów z przyjmowanych pokarmów. Mechanizm ten powoduje, że organizm zaczyna czerpać energię ze zgromadzonych zapasów, w tym również z tkanki tłuszczowej. W ten sposób tłumaczone są odchudzające właściwości tego związku. Ta właściwość kwasu chlorogenowego sprawia, że produkty go zawierające są szczególnie polecane osobom chorym na cukrzycę.

Jak parzyć zieloną kawę?

Zielona kawa w postaci zmielonej przypomina jasnozielony puder. Natomiast jej ziarna mają barwę od bladozielonej do beżowej, przypominającej kolor orzeszków ziemnych. Kupując zieloną kawę w postaci niezmielonej, należy pamiętać, że jej mielenie będzie trwało nieco dłużej niż kawy czarnej, ponieważ ziarna zielone są dużo twardsze. Wstępnie najlepiej rozbić je w moździerzu, dzięki czemu nie dojdzie do uszkodzenia lub spalenia młynka elektrycznego.

Zieloną kawę można zaparzyć, zalewając 2-3 łyżeczki proszku szklanką przegotowanej wody o temperaturze około 890 stopni Celsjusza. Smak takiego napoju jest bardzo osobliwy, nieco ziemisty i cierpki, więc potrzeba czasu, aby się do niego przyzwyczaić. Zieloną kawę można zaparzyć również w ekspresie przelewowym oraz przy użyciu zaparzacza tłokowego.

Zaparzyć można również całe ziarna zielonej kawy bez mielenia. Smak takiego napoju jest nieco łagodniejszy. Sposób ten pozwala na zalanie ziaren około 2-3 razy zanim całkowicie stracą aromat.

Ile kosztuje zielona kawa?

Opakowanie 100 g mielonej zielonej kawy kosztuje od 20 do 50 złotych. Kawa zielona w ziarnach to wydatek 10-40 zł za 250 g.

Suplementy diety zawierające ekstrakt z zielonej kawy różnią się ceną w zależności od zawartości kwasu chlorogonowego, dodatków innych substancji (najczęściej ekstraktu z guarany i chromu) i producenta. Za opakowanie 30 kapsułek (600 mg kwasu chlorogonowego) trzeba zapłacić około 30 zł.

Należy pamiętać, aby nie przekraczać zalecanych dziennie dawek podanych w informacji dołączonej do opakowania. Suplement nie może być substytutem zbilansowanej diety.