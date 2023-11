Yerba mate, czyli napój z suszonych i rozdrobnionych liści ostrokrzewu paragwajskiego, ma dobroczynny wpływ na organizm ludzki. Tradycja jego picia pochodzi z Ameryki Południowej, ale szybko rozprzestrzeniła się niemal na cały świat. Do picia mate warto mieć bombillę, czyli specjalną słomkę, dzięki której do ust nie dostają się fragmenty suszu. Yerba mate to nie herbata!

Istnieje wiele sposobów przyrządzania yerba mate. Najprościej jest po prostu zalać susz gorącą, ale nie wrzącą wodą. Można również użyć zimnej wody, co sprawdza się najlepiej w czasie upałów. Do picia mate można kupić specjalne naczynie wykonane z drewna lub tykwy (calabasa). Przed jego pierwszym użyciem należy przeprowadzić tzw. currado, czyli oczyścić.

Akcesoria do yerba mate

Bombilla (wym. bombija) to podstawowe akcesorium, bez którego picie mate jest niemożliwe. To rurka zakończona sitkiem, dzięki któremu do ust dostaje się przefiltrowany płyn. Rodzajów bombilli jest bardzo dużo, ale można je podzielić w następujący sposób:

materiał, z którego jest wykonana: alpaka, stal niklowana, srebro, stal nierdzewna lub bambus,

długość: długa i krótka,

kształt: prosta, wygięta, w formie łyżeczki,

liczba, rozmiar i rodzaj filtrów: filtr może być jeden – umieszczony na końcu rurki, może też ich być nawet trzy lub cztery, niektóre z nich są rozkręcane, co ułatwia czyszczenie,

obecność, wielkość i ilość pierścieni chłodzących: służą one do ochładzania ciepłej mate i ogrzewania mate zimnej (terere).

Wybór bombilli zależy od użytkownika, każdy dostosowuje ten element do swoich preferencji.

Do czyszczenia bombilli bardzo przydatny jest specjalny czyścik, np. pokryty kawałkami frotte cienki drucik, którym można dokładnie wyszorować jej wnętrze.

W czym pić mate – naczynie to yerba mate

Specjalne naczynie do picia yerba mate wiąże się z tradycją jej przyrządzania. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by raczyć się tym płynem ze zwykłego kubka – niezbędna jednak również w tym przypadku jest bombilla. Osoby, które pragną parzyć mate wyłącznie w przeznaczonych do tego naczyniach, czyli matero (po brazylijsku mate) mają duży wybór. Rodzaj materiału, z którego wykonane jest naczynie znacząco wpływa na smak przyrządzonej w nim yerba. Matero ma podłużny, kielichowaty lub okrągły pękaty kształt i może być wykonane z: drewna (często z metalowymi okuciami), ceramiki, gliny, porcelany, rogu lub kopyta bawołu (guampa), metalu oraz tykwy (calabasa). Naczynia metalowe bardziej przypominają kielich z krótką nóżką, niż tradycyjne matero. Guampa często są obszyte skórą lub ozdobione stalowymi okuciami. Zdarza się również, że matero są wykonane z tworzywa sztucznego na wzór guampa. Nie warto jednak kupować tego rodzaju imitacji, ponieważ plastik może zaburzać smak mate.

Matero wykonuje się z dwóch rodzajów tykwy (czyli owocu drzewa o tej samej nazwie):

tykwy pospolitej typ argentyński,

porongo tykwa typu brazylijskiego wykonana z górnej części owocu tykwy.

Porongo wymaga zaopatrzenia się w dodatkowy stojaczek, ponieważ jej ostro zakończony spód uniemożliwia postawienie naczynia na płaskiej powierzchni.

Zdecydowanie najmniej uwagi i pielęgnacji wymagają naczynia ceramiczne i porcelanowe, z tego względu są szczególnie polecane osobom początkującym. W przypadku pozostałych konieczne jest odpowiednie konserwowanie materiału i przeprowadzenie tzw. currado przed pierwszym zalaniem yerba mate.