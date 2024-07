Białko jest mniej kaloryczne od żółtka, ale zawiera też mniej… białka. Niska kaloryczność białka w jajku związana jest z jego składem – prawie 90% to woda.

Reklama

Jajko, po czasie figurowaniu na liście produktów zagrażających poziomowi cholesterolu, wróciło do łask. Dziś częściej niż pytanie: co było pierwsze, jajko czy kura, pada pytanie – co jest zdrowsze – białko czy żółtko?

Składniki odżywcze zawarte w białku

Białko swoją niską kaloryczność zawdzięcza faktowi, że składa się w prawie 90% z wody. Co nie znaczy, że nie ma składników odżywczych. Drogocenne dla zdrowia aminokwasy (czyli pełnowartościowe białko) stanowią 9% jego zawartości. Jest to o tyle istotne, że organizm człowieka nie wytwarza samodzielnie tych aminokwasów i muszą być one dostarczone wraz z pożywieniem. Węglowodany to zaledwie 1% składu białka jaj.

Składniki odżywcze zawarte w żółtku

Oprócz tego, że żółtko zasłynęło z tego, że jest źródłem cholesterolu, zawiera również witaminy A, D, E i K. Lecytyna, znajdująca się właśnie w żółtku, wpływa korzystnie na pracę układów nerwowego, odpornościowego, krążenia oraz pokarmowego, biorąc udział w procesie przemiany materii. Żółtko, dzięki zawartości luteiny, sprzyja również ochronie wzroku przed szkodliwym działaniem promieniowania słonecznego. Żółtko jest może bardziej kaloryczne, ale ma w sobie wiele wartościowych składników.

Białko i żółtko w liczbach

Całe jajko ma ok. 71 kcal: w białku jest ok. 16, a w żółtku są 54 kcal, czyli w 100 gramach białka jest tylko 45 kcal, w 100 gramach żółtka natomiast 350 kcal. W błąd co do zawartości białka w jajku mogą wprowadzać nazwy białka i żółtka, ale wbrew pozorom, to właśnie żółtko jest źródłem większej ilości białka (w 100 gramach jest 16 gramów białka), niż białko jaja (które w 100 gramach zawiera 10 gramów białka). Jeśli chodzi o zawartość tłuszczu, to w 100 gramach żółtka jest go prawie 32 g, natomiast białko nie zawiera tłuszczu.

Zobacz także

Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że zdrowa osoba tygodniowo może zjeść do 10 jajek (łącznie z tymi zawartymi w wypiekach, panierkach czy makaronach).