Gra w tenisa ziemnego jest ciekawą formą aktywności fizycznej, w której swoich sił próbuje coraz więcej osób. Ci, którzy wcześniej nie mieli styczności z tą dyscypliną, najczęściej nie znają wielu zasad nie tylko samej gry, ale również ubioru i zachowania na korcie. Przed wyjściem na pierwszy trening warto je poznać, aby czuć się komfortowo i nie przeszkadzać innym graczom.

W zawodowym tenisie restrykcje dotyczące ubioru i zachowania na korcie potrafią być bardzo rygorystyczne. Na poziomie amatorskim jest luźniej, ale dobrze wiedzieć co wolno, a czego lepiej nie robić na kortach tenisowych.

Jak powinien wyglądać strój tenisisty?

Jeśli chodzi o strój odpowiedni do gry w tenisa, to na poziomie amatorskim panuje pełna dowolność. Komponując strój na trening czy mecz, trzeba pamiętać o tym, aby wybierać spodenki sportowe posiadające kieszenie. Rodzaj koszulki nie ma większego znaczenia, ale dużą popularnością cieszą się koszulki polo. Przydatne na korcie mogą być również m.in. czapka lub opaska na głowę oraz frotki na ręce.

Zdecydowanie największą uwagę należy jednak przywiązać do obuwia. Zasadniczo tenisowe buty dzieli się na dwa rodzaje: do gry na kortach ziemnych („clay“) oraz do gry na pozostałych nawierzchniach („all court“). Oba rodzaje różnią się podeszwą. W butach typu „clay“ specjalna struktura (tzw. „jodełka) poprawia stabilność i przyczepność podczas gry. W drugim rodzaju obuwia podeszwa jest bardziej uniwersalna i mimo że można grać w nim również na kortach ziemnych, to komfort może być nieco mniejszy.

Jak zachowywać się na korcie tenisowym?

W zawodowym tenisie na kortach obowiązują jasne reguły, których przestrzegania pilnują sędziowie. Na amatorskim poziomie sytuacja wygląda inaczej, ale również istnieje kilka podstawowych, niepisanych zasad dotyczących zachowania. Przede wszystkim niewskazane jest głośne zachowanie, mogące przeszkadzać osobom znajdującym się na sąsiednich kortach. Mimo że czasami na kortach można zobaczyć osoby, które grają bez koszulki, to jednak przyjmuje się, że nie powinno się tego robić. Na ogólnodostępnych kortach zazwyczaj znajduje się wiele innych, nieznajomych osób, którym nie musi odpowiadać taki widok.

Wspomniane zasady powinno się stosować zarówno w przypadku odbywania treningów, jak i rozgrywania meczów. W tym drugim przypadku, kiedy emocje biorą górę, równie ważna jest uczciwość podczas sędziowania (obowiązuje zasada, że każdy zawodnik sędziuje piłki na własnej stronie kortu), powstrzymywanie się od używania niecenzuralnych słów i rzucania rakietą.