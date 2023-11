Przez wiele osób tenis ziemny jest uważany za elitarny i drogi sport. Jest to jednak uproszczone stwierdzenie. Aby nauczyć się grać w tenisa na poziomie amatorskim, nie trzeba dużych nakładów finansowych. Zwłaszcza w wakacje, kiedy popyt na lekcje gry z trenerami jest mniejszy, dzięki czemu można znaleźć atrakcyjne cenowo oferty.

Mimo że tenis ziemny cieszy się sporą popularnością w naszym kraju (głównie za sprawą Agnieszki Radwańskiej), to nie przekłada się to na uprawianie tej dyscypliny. W porównaniu do innych dyscyplin, odsetek osób uprawiających tenisa nie jest zbyt duży.

Co należy wiedzieć o tenisie i dla kogo jest ta dyscyplina?

Tenis ziemny nie jest łatwym do opanowania sportem, przez co szybko odstrasza wiele osób, które próbują w nim swoich sił. Szczególnie szybko mogą zniechęcić się ci, którzy zaczynają grać w tenisa bez pomocy trenera. Specyfika gry, opanowanie prawidłowych ruchów i technika poruszania się po korcie są na tyle złożone, że (szczególnie na początku) warto skorzystać z pomocy doświadczonego trenera.

Z pozoru może wydawać się, że gra w tenisa jest bardzo prosta. Polega ona bowiem na przebijaniu piłki przez siatkę w określone pole, a każdy punkt rozpoczyna się serwisem. W praktyce jednak bardzo ważne jest wyrobienie prawidłowych ruchów uderzeń rakietą oraz ustawiania się do piłki. Trener, który obserwuje to z boku na bieżąco wyłapuje i koryguje błędy.

Tenis ziemny jest dyscypliną, którą mogą uprawiać praktycznie wszyscy, niezależnie od wieku. Potwierdzeniem tego może być fakt, że w Polsce organizowane są turnieje zarówno dla dzieci od 5-6 lat, jak i dla seniorów powyżej 80 roku życia!

Nauka gry w tenisa w wakacje: jakie są zalety?

Regularna gra w tenisa (przynajmniej raz w tygodniu po 60 minut) ma szereg korzyści. Można zaliczyć do nich:

poprawę kondycji fizycznej,

zwiększenie sprawności ruchowej,

poprawę pracy układu krążenia,

wzmocnienie mięśni rąk, nóg, pleców i brzucha,

ogólną poprawę samopoczucia.

Przede wszystkim gra w tenisa na poziomie rekreacyjnym może być świetną formą relaksu. Rozpoczęcie nauki w wakacje jest bardzo dobrym momentem, ponieważ ceny wynajmu kortu i opieki trenera są zazwyczaj niższe niż w okresie pozawakacyjnym. W zależności od miasta, godzinna lekcja tenisa wraz z wynajmem kortu wiąże się z wydatkiem od ok. 70-80 złotych. Korzystną opcją jest rozważenie tzw. treningów grupowych, ponieważ wtedy koszty zajęć są jeszcze niższe.