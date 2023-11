Tenis ziemny jest popularną na całym świecie dyscypliną. Jednym z jej odłamów jest tzw. touch tennis, czyli zmodyfikowana wersja tej gry. Wprawdzie w Polsce nie jest ona jeszcze zbyt popularna, ale stworzenie samemu boiska o określonych wymiarach nie jest trudne. Do gry potrzebne są jeszcze krótkie rakiety i miękka piłka.

Reklama

Touch tennis można określić jako tenis w wersji mini. W porównaniu do podstawowej dyscypliny, gra się bowiem na mniejszych kortach i używa się mniejszych rakiet.

Zasady gry w touch tennisa i odpowiedni sprzęt

Wymiary kortów do touch tennisa wynoszą: 12 metrów długości na 5 metrów szerokości w przypadku gry pojedynczej oraz 12 metrów długości na 6 metrów szerokości dla gry podwójnej (deblowej). Uznaje się, że wysokość, na której jest zawieszona siatka nie może być niższa niż 80 cm i nie wyższa niż 91,5 cm. W profesjonalnych turniejach touch tennisa minimalna wysokość to 85 cm. W przypadku gier i imprez amatorskich i typowo rekreacyjnych organizatorzy zazwyczaj określają wysokość według własnych preferencji.

Jeśli chodzi o sprzęt, to prócz stroju sportowego i obuwia (najlepiej aby były to buty do gry w tenisa, które dobrze stabilizują stopę) potrzebna jest rakieta i piłka. Według określonych zasad, rakieta do touch tennisa nie może być krótsza niż 20,8 cala i nie dłuższa niż 21,5 cala. Optymalnym sprzętem są popularne rakiety o rozmiarze 21 cali, którymi najczęściej w „normalnym“ tenisie grają dzieci. W touch tennisie rakiety o takiej wielkości są dedykowane zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Z kolei piłka do touch tennisa ma średnicę 8 cm i jest wykonana ze specjalnej pianki (takiej często używają trenerzy tenisa do zajęć z małymi dziećmi).

Punktacja jest praktycznie taka sama jak w podstawowej wersji dyscypliny. System liczenia 15:0, 30:0, 40:0, gem. Po wygraniu sześciu gemów zwycięża się seta, a po wygraniu dwóch lub trzech setów (zależy od turnieju) - całego seta.

Gdzie zacząć grać w touch tennisa w Polsce?

Reklama

Mimo że touch tennis jest ciekawą alternatywą dla „standardowej“ wersji tenisa, to w Polsce jest niewiele miejsc, które oferują wynajem mini-kortów do gry. Do samodzielnego stworzenia boiska potrzeba jednak niewiele. Wystarczą płaskie znaczniki do wyznaczania linii i siatka wielofunkcyjna do sportów rakietowych (koniecznie z możliwością ustawiania wysokości). Kort do touch tennisa najlepiej stworzyć na twardej, równej nawierzchni. To pozwoli na czerpania największej przyjemności z gry.