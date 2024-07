Przebarwienia na skórze, wypryski, stwardnienia, opuchlizna na twarzy i ból oraz osłabienie mięśni m.in. barkowych i grzbietu są objawami zapalenia skórno-mięśniowego. Nie można jednoznacznie stwierdzić, co wywołuje tę chorobę. Polega ona na tym, że organizm sam niszczy własne komórki.

Reklama

Skórne zmiany świadczące o zapaleniu skórno-mięśniowym

Widoczne gołym okiem zmiany na skórze będące objawem zapalenia skórno-mięśniowego wcale nie muszą występować jednocześnie z objawami ogólnymi, takimi jak:

gorączka,

utrata apetytu,

spadek wagi,

apatia,

zmiana usposobienia.

Zdarza się, że czas występowania symptomów mięśniowych, skórnych i ogólnych nie jest taki sam. Charakterystyczne dla zapalenia skórno-mięśniowego są okresy bezobjawowe i nawroty choroby, co świadczy o jej przewlekłości. Zapalenie skórno-mięśniowe daje bardzo charakterystyczne symptomy skórne, są to rumień i opuchlizna.

Rumień pojawia się:

Zobacz także

nad drobnymi stawami dłoni i stóp,

wokół oczu na kształt okularów – rumień heliotropowy,

na powiekach,

w okolicy nosa, warg i brody,

w okolicach dekoltu, karku i ramion,

na bocznej części ud,

na łokciach i kolanach.

Może mieć on kolor fiołkowy, dlatego nazywa się go rumieniem heliotropowym, albo czerwono-fioletowy. Wysypka i opuchlizna występują w miejscach dotkniętych przez rumień. Choroba objawia się też przebarwieniami, wypryskami i stwardnieniami, a czasem źle gojącymi się owrzodzeniami pojawiającymi się w okolicach stawów, powiek, uszu i dookoła paznokci.

Kondycja mięśni w zapaleniu skórno-mięśniowym

Mięśnie osoby chorej bolą, są osłabione, czasem są obrzęknięte. Przeważnie te objawy zapalenia skórno-mięśniowego dotyczą mięśni umiejscowionych w pasach barkowym i biodrowym, a także mięśni grzbietu i karku. Powoduje to duże problemy w poruszaniu się, a nawet niemożność połykania czy oddychania. Około 50% osób dotkniętych zapaleniem skórno-mięśniowym odczuwa dolegliwości stawowe. O wiele rzadziej dochodzi do nieprawidłowego działania układów: oddechowego, nerwowego, krążenia i pokarmowego. Objawem zapalenia skórno-mięśniowego jest też wapnica, która polega na odkładaniu się wapnia w skórze i mięśniach, a także w nerkach i ścięgnach. Prowadzi ona do przykurczu mięśni, ich zaniku, a także do owrzodzeń skóry.

Zapalenie skórno-mięśniowe może brać się z zakażeń wirusowych czy bakteryjnych

Przyczyny zapalenia skórno-mięśniowego nie zostały potwierdzone. Podejrzewa się, że wpływ na jej pojawienie się i rozwój mogą mieć czynniki genetyczne, a także infekcje wirusami, pasożytami i bakteriami. W organizmie dochodzi do patologii polegającej na tym, że niszczy on własne komórki. Dlatego zapalenie skórno-mięśniowe jest chorobą autoimmunologiczną.