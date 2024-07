Wznowienie działalności gospodarczej następuje po okresie jej zawieszenia, czyli nie później niż po 24 miesiącach od dnia jej zawieszenia. Aby odwiesić działalność należy wypełnić odpowiednie rubryki w formularzu CEIDG-1, który składa się w urzędzie gminy lub droga elektroniczną. Wznowienie oznacza bezpośrednią kontynuację wcześniej prowadzonej działalności gospodarczej.

Wznowienie działalności gospodarczej: kiedy wznowić?

Zgodnie z przepisami można zawiesić działalność gospodarczą jeśli firma nie zatrudnia pracowników. Zawieszenie może trwać od 1 do 24 miesięcy. We wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej podaje się termin zawieszenia. Aby podjąć działalność na nowo, należy złożyć kolejny wniosek, tym razem o odwieszenie działalności. Jeśli jednak nie zrobimy tego w terminie do 24 miesięcy od zawieszenia, należy liczyć się z tym, że działalność zostanie wykreślona z ewidencji, i będziemy zmuszeni zakładać ją od nowa. Dodatkowo może zostać nałożona grzywna. Warto więc pamiętać o tym terminie.

Wznowienie działalności gospodarczej: co należy zrobić?

Aby wznowić działalność gospodarczą należy złożyć wniosek CEIDG-1, czyli ten sam, który wypełnia się zakładając działalność i zawieszając ją. Składa się go do urzędu miasta lub gminy, osobiście, przez pełnomocnika, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną.

W formularzu należy zaznaczyć opcję „wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej”, a także wskazać datę wznowienia działalności. Data ta nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku. Konieczne jest oznaczenie we wniosku danych przedsiębiorcy, jego miejsca zamieszkania i adresu.

Wniesienie wniosku o wznowienie działalności skutkuje automatycznym przekazaniem informacji o wznowieniu do ZUS i US.

Od dnia wznowienia należy pamiętać o wpłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także o opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy i rozliczaniu się z VAT. Jeśli w okresie zawieszenia powstały okoliczności wpływające na zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom, wówczas informację o tym powinien przekazać do ZUS płatnik składek, czyli przedsiębiorca. Zaliczki na podatek dochodowy wpłaca się na zasadach obowiązujących przed zawieszeniem, natomiast ewentualny dochód uzyskany w okresie zawieszenia należy rozliczyć przy płatności pierwszej zaliczki po wznowieniu. Dotyczy to też kosztów poniesionych w tym czasie. Natomiast pierwsza deklaracja VAT powinna zostać złożona za ten okres rozliczeniowy, w którym działalność zostaje odwieszona. Wznowienie jest bezpośrednią kontynuacją zawieszonej działalności.