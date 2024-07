Zawieszenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną wpisaną do CEIDG, które odbywa się poprzez wypełnienie wniosku CEIDG-1, jest jednocześnie zgłoszeniem do US i ZUS. Zawieszenie działalności gospodarczej a deklaracje VAT, ubezpieczenia ZUS oraz ubezpieczenie zdrowotne – jakie są zasady ustania obowiązków, jakie z nich wynikają?

Reklama

Zawieszenie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może w każdej chwili dokonać zawieszenia działalności gospodarczej, jeśli nie zatrudnia pracowników na podstawie kodeksu pracy. Zawieszenie może trwać od 30 dni do 24 miesięcy. Wniosek o zawieszenie działalności przez osoby wpisane do CEIDG składa się na formularzu CEIDG-1, czyli tym samym, na którym zgłasza się jej założenie oraz zamknięcie. Złożenie tego wniosku sprawia, że przedsiębiorca nie ma obowiązku dokonywania odrębnych zgłoszeń do ZUS, US i GUS – instytucje te zostają powiadomione o zmianach automatycznie.

Zawieszenie działalności gospodarczej: ZUS

Obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, któremu podlega przedsiębiorca, ulega zawieszeniu wraz z zawieszeniem działalności gospodarczej. Obowiązek ubezpieczeń ustaje z dniem, w którym nastąpiło rozpoczęcie zawieszenia, i nie podlega mu aż do dnia wznowienia działalności. ZUS automatycznie dokonuje wyrejestrowania płatnika składek, członków jego rodziny oraz osób współpracujących. Nie ma więc w tym czasie obowiązku opłacania składek ani obowiązku składania w tym czasie dokumentów rozliczeniowych do ZUS.

Jeśli zawieszenie działalności następuje w trakcie miesiąca, wówczas składki na ubezpieczenia społeczne należy wyliczyć proporcjonalnie do liczby dni, kiedy działalność gospodarcza była jeszcze prowadzona. W tym wypadku podstawę wymiaru składek dzieli się przez liczbę dni w danym miesiącu , a następnie mnoży przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu.

, a następnie mnoży przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu. Zasada proporcjonalnego wyliczania wysokości składki nie ma zastosowania w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego. Jest ona niepodzielna, trzeba więc opłacić ją za cały miesiąc.

Jest ona niepodzielna, trzeba więc opłacić ją za cały miesiąc. W czasie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca może dobrowolnie opłacać składkę emerytalną i rentową, jeśli nie ma innego tytułu do tych ubezpieczeń. Nie ma jednak możliwości opłacania składki chorobowej i wypadkowej.

W razie zawieszenia działalności istnieje możliwość dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. W tym celu można złożyć wniosek do NFZ o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem lub zgłosić się jako członek rodziny osoby ubezpieczonej. Można też zgłosić się do urzędu pracy, wskutek czego otrzyma się prawo do świadczeń zdrowotnych jako osoba bezrobotna.

Zawieszenie działalności gospodarczej: VAT

W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej nie trzeba składać deklaracji VAT. Zwolnienie to nie dotyczy jednak niepełnych okresów rozliczeniowych, czyli jeśli zawieszenie działalności nastąpiło w trakcie miesiąca, okresów rozliczeniowych, za które podatnik obowiązany jest dokonać rozliczenia z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, oraz za które obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego. Zwolnienie to nie dotyczy również tych podatników, którzy dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, bądź też dokonują importu lub nabywają towary – jeśli są w tym zakresie podatnikami podatku.

Zobacz także

W trakcie trwania zawieszenia działalności gospodarczej podatnik ma prawo do odliczenia niektórych faktur kosztowych – muszą one być związane z czynnościami opodatkowanymi oraz umowami z dostawcami, jeśli zawarte zostały jeszcze przed zawieszeniem działalności. W grę wchodzi więc odliczenie z czynszu najmu lokalu, rachunków za prąd itp. Możliwe jest jednak dokonanie jednorazowej korekty VAT za cały okres zawieszenia po odwieszeniu działalności.