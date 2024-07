Kaloryczność warzyw gotowanych na parze raczej się nie zmienia, natomiast zmienić się może ich indeks glikemiczny (surowa marchewka ma IG 35, gotowana już 85).

Gotowanie na parze jest jednym z najzdrowszych sposobów przyrządzania posiłków. Ponieważ para wodna ma temperaturę ok. 120o C proces gotowania jest szybszy, a warzywa zachowują więcej składników odżywczych.

Kaloryczność warzyw gotowanych na parze

Dzięki temu, że gotowanie warzyw na parze nie wymaga dodawania tłuszczu i minimalizuje lub wyklucza dodawanie soli, warzywa te są mniej kaloryczne niż przyrządzane w inny sposób (np. na patelni z użyciem tłuszczu). Kaloryczność samych warzyw podczas gotowania nie zmienia się, natomiast zmianie ulega indeks glikemiczny warzyw. I tak na przykład surowa marchewka ma indeks glikemiczny na poziomie 35, ale już gotowana na poziomie 85. Zatem obróbka termiczna wpływa na indeks glikemiczny, niekoniecznie natomiast na kaloryczność.

Składniki odżywcze warzyw gotowanych na parze

Gotowanie na parze nie tylko zachowuje barwę warzyw i wydobywa ich smak i aromat, ale również pomaga utrzymać w warzywach ich składniki odżywcze. Na przykład ziemniak gotowany w wodzie traci ok. 50% potasu, gotowany na parze jedynie 6%. Ubytek witaminy C to w przypadku gotowania w wodzie ok. 40%, a gotowania na parze – 10%. Szpinak z kolei traci 43% żelaza (gotowany w wodzie) i 25% żelaza (przyrządzony na parze). Podczas gotowania w wodzie brokuł straci ok. 35% kwasu foliowego i ok. 60% witaminy C, ale gotowany na parze straci 15% kwasu foliowego i tylko 16% witaminy C. Przygotowując warzywa na parze można uzyskać wartościowe, lekkostrawne danie.

Sposoby gotowania warzyw na parze

Aby przyrządzić warzywa na parze potrzebne jest metalowe sito, garnek oraz pokrywka. Do garnka należy wlać zimną wodę, a w momencie jak zacznie się gotować, na garnku umieścić sito z ułożonymi na nim warzywami i przykryć (pokrywka powinna mieć otwory, które pozwolą na odpływ nadmiaru pary wodnej). Można również wykorzystać urządzenie specjalnie zaprojektowane do gotowania na parze – parowar.

Gotowanie na parze jest proste, szybkie i pozwala zachować w warzywach o wiele więcej składników odżywczych.