O tym, że trening podczas upalnych dni bywa trudny i uciążliwy wie chyba każda osoba, która regularnie uprawia sport. Intensywny wysiłek fizyczny w wysokiej temperaturze bywa przy tym niebezpieczny, dlatego warto dobrze zaplanować treningi w takim okresie. Możliwości jest dużo - począwszy od ćwiczeń na siłowni, przez siłownie aż po sale sportowe. Każda z tych opcji ma plusy i minusy.

Najwięcej zależy oczywiście od rodzaju uprawianej dyscypliny. W niektórych przypadkach nie ma możliwości wyboru treningu na zewnątrz lub hali. Pola golfowe znajdują się na otwartym powietrzu i dlatego w Polsce sezon w tej dyscyplinie trwa od wiosny do jesieni.

Czym się kierować przy wybieraniu miejsca do ćwiczeń?

Wydaje się, że najprzyjemniej sport uprawia się na świeżym powietrzu i naturalnym jest to, aby korzystać z tego jak najczęściej. Jeśli jednak termometry pokazują powyżej 25 stopni Celsjusza, a w miejscu treningowym intensywnie operuje słońce, to lepiej wybrać pomieszczenie zamknięte. Wprawdzie może być tam słaby przepływ powietrza i temperatura wcale nie będzie niższa, ale osoba ćwicząca nie będzie narażona na działanie promieni słonecznych. A te mogą być groźne dla zdrowia szczególnie w godzinach 11-15.

Jeżeli trening ma odbyć się w godzinach porannych lub wieczornych, to wybór powinien być prosty. Nawet jeżeli w najcieplejszym momencie dnia temperatura powietrza w cieniu przekraczała 35 stopni Celsjusza, to rano i wieczorem jest zdecydowanie chłodniej, co stwarza świetne warunki do ćwiczeń.

Bardzo duże pole manewru w wyborze miejsca treningu mają m.in. biegacze. Oprócz biegania na zewnątrz i w hali mogą skorzystać chociażby z bieżni na klimatyzowanych siłowniach. Ta ostatnia opcja jest dobra, ale tylko pod warunkiem, że dana osoba nie przygotowuje się do zawodów. Każdy sportowiec powinien bowiem w pierwszej kolejności ćwiczyć w warunkach możliwie najbardziej przypominające te, które będą panowały na zawodach.

O czym pamiętać podczas treningów w upałach?

Niezależnie od tego czy trening odbywa się na zewnątrz czy w pomieszczeniu zamkniętym, podczas upalnych dni trzeba szczególnie dbać o swój organizm. Regularne nawadnianie, spożywanie dużej ilości warzyw i owoców czy unikanie dodawania ostrych przypraw do potraw - to kwestie, które powinny być przestrzegane przez każdą osobę wykonującą zwiększony wysiłek fizyczny. Dodatkowo warto zadbać o odpowiedni strój, najlepiej wykonany z „oddychających“ materiałów.