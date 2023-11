Jak ćwiczyć i chronić się podczas upałów?

Upalne dni nie sprzyjają intensywnemu wysiłkowi na świeżym powietrzu. Kiedy temperatura powietrza jest wysoka, towarzyszy jej wysoka wilgotność i świecące słońce, mobilizacja do treningów zazwyczaj spada. Takie warunki nie powinny być jednak powodem rezygnacji z ćwiczeń, ponieważ wystarczy stosować się do kilku zasad, by móc bezpiecznie trenować.