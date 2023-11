Ćwiczenia na siłowni są jedną z najpopularniejszych form aktywności fizycznej. Wiele osób noszących się z zamiarem rozpoczęcia przygody z siłownią nie wie jednak, jak się do tego przygotować. Niezależnie od tego, czy celem jest budowa masy mięśniowej, polepszenie kondycji czy poprawienie ogólnej sprawności ciała, trzeba odpowiednio przygotować swój organizm i pamiętać o zabraniu niezbędnych rzeczy.

Osoby początkujące często mają problemy z odpowiednim przygotowaniem się do wizyty na siłowni - źle dobierają strój czy zapominają wody lub ręcznika. To jednak raczej nie ma tak poważnych konsekwencji, jakie mogą wynikać z niewłaściwego przygotowania organizmu do intensywnego wysiłku.

Właściwe przygotowanie organizmu do treningu

Po podjęciu decyzji o rozpoczęciu przygody z siłownią warto rozpocząć regularną aktywność fizyczną. Może być to rekreacyjne bieganie, spacerowanie na dłuższych dystansach czy rozciąganie ciała. Głównym założeniem jest to, aby oswajać organizm i ciało z większym wysiłkiem. Takie postępowanie redukuje ryzyko wystąpienia kontuzji podczas treningów na siłowni.

Bezpośrednio przed zajęciami na siłowni należy natomiast pamiętać o kilku innych ważnych rzeczach, takich jak:

spożywaniu posiłków najpóźniej 1,5 godziny przed treningiem,

spożywaniu lekkostrawnych potraw,

regularnym nawadnianiu organizmu od godzin porannych.

Stosowanie się do powyższych zasad daje większy komfort podczas treningu i pomaga zwiększać jego efektywność.

Co zabierać ze sobą na trening na siłowni?

Na komfort podczas ćwiczeń wpływa również odpowiednio dobrany strój. Najlepiej zdecydować się na koszulkę z krótkim rękawem, która gwarantuje dobrą wentylację, krótkie spodenki oraz buty. Na siłowni najlepiej sprawdzi się obuwie typowo treningowe („training“) lub do biegania („running“). Jest ono przewiewne, stosunkowo lekkie i daje dobrą amortyzację. Przydatne podczas ćwiczeń są również specjalne rękawiczki treningowe, dzięki którym zmniejsza się ryzyko powstania odcisków.

Osoba zaczynająca treningi na siłowni nie powinna również zapomnieć o ręczniku, a jeśli ma zamiar korzystać z prysznica, to również o żelu do mycia, szamponie do włosów, dezodorancie, klapkach i bieliźnie na zmianę. Aby to wszystko ze sobą zabrać potrzebna jest również torba sportowa lub plecak. Jeśli ktoś lubi słuchać wybranej przez siebie muzyki z telefonu, to warto mieć ze sobą też słuchawki.