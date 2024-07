Tenis ziemny to gra, którą mogą zacząć trenować już kilkulatki. Pierwsze treningi odbywają się na małych kortach. W trakcie ćwiczeń używa się lekkich, dostosowanych do wzrostu dziecka rakietek. Dopiero po kilku latach dziecko zaczyna grać według tych samych zasad, co dorośli.

Tenis dla małych dzieci – od jakiego wieku można zacząć?

Dzieci mogą zacząć trenować tenis ziemny już w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. Kilkulatki przechodzą etap bardzo intensywnego rozwoju fizycznego, mają dużą potrzebę ruchu i są bardzo ciekawe świata – to idealny moment na zachęcenie ich do trenowania tenisa.

Zasady treningu tenisa dla małych dzieci

Trening dzieci wygląda inaczej niż u dorosłych. Można go podzielić na cztery etapy:

1. przedszkole tenisowe (4-6 rok życia) – dzieci poprzez gry i zabawy ruchowe stopniowo są wprowadzane do świata tenisa, nabywają podstawowe umiejętności, które będą potrzebne w późniejszej grze;

2. mini tenis (7-9 rok życia) – dzieci zaczynają poznawać zasady gry i grać na korcie, jednak jest on o wiele mniejszy od tego używanego przez dorosłych. Piłki do tenisa są lżejsze i gąbczaste, a rakiety krótsze od standardowych;

3. midi tenis (9-10 rok życia) – to etap poprzedzający właściwą grę w tenisa. Zajęcia są prowadzone już na 3/4 kortu, a piłka i rakieta są standardowe;

4. normalny tenis (od 10. roku życia) – sprzęt i boisko są dokładnie takie, jakich używają dorośli.

Warunki gry w tenisa ziemnego powinny być dostosowane do możliwości, dlatego postęp zależy przede wszystkim od rozwoju fizycznego dziecka.

Tenis dla dzieci – zasady wyboru sprzętu

Gdy dziecko dopiero zaczyna trenować, nie ma potrzeby kupowania całego sprzętu. W szkółce tenisa powinna być możliwość wypożyczenia rakietek i piłeczek. Gdy rodzice mają pewność, że maluch chce kontynuować treningi, należy rozejrzeć się za rakietką. Można ją kupić już za kilkadziesiąt złotych i na samym początku nie warto inwestować w droższy sprzęt. Rakietka powinna być dostosowana do wzrostu i siły dziecka. Nie należy oddawać dziecku swojego starego sprzętu dla dorosłych ani też kupować rakiety na wyrost, ponieważ będzie na pewno za ciężka dla malucha.

Na początku nie należy też kupować specjalnego obuwia ani stroju tenisowego – wystarczą buty sportowe (ale nie tenisówki) i dwa zwykłe stroje sportowe (z krótkim rękawem + dres).

Koszty treningów tenisa dla dzieci

Koszt szkółki tenisa ziemnego zależy od:

częstotliwości spotkań,

liczby osób w grupie,

konkretnej szkoły.

W lubelskiej szkole tenisa 1 godzina zajęć w siedmioosobowej grupie to koszt ok. 20 zł za godzinę, a w dwuosobowej już ok. 60 zł, ale już w krakowskich szkołach ceny są wyższe i za trening dla dwóch osób trzeba zapłacić ok. 80 zł. Do indywidualnego treningu, którego ceny rozpoczynają się od 60 zł, należy doliczyć koszt wynajęcia kortu (w zależności od miejsca i pory roku – od 60 zł).

Na początku wystarczają 2 spotkania tygodniowo, by z czasem dojść do 3. Nie powinno się trenować codziennie, ponieważ organizm potrzebuje czasu na regenerację. Miesięczny koszt treningu tenisa dla dzieci zaczyna się zatem od 160 zł w wieloosobowej grupie lub 480 zł w dwuosobowej.

Dziecko nie chce chodzić na trening tenisa – co robić?

Nie powinno się zmuszać dziecka do treningu tenisa ziemnego, ponieważ ani nie będzie czerpało z tego przyjemności, ani nie będzie efektywne. Jednak przed ostateczną rezygnacją należy się dowiedzieć, dlaczego dziecko chce zrezygnować z treningów.

Być może nie chodzi o samą dyscyplinę, tylko o:

konflikt w grupie,

niedogadywanie się z trenerem,

problemy z zaakceptowaniem porażki.

Trenowanie tenisa ziemnego to dla dziecka lekcja, że nie zawsze można wygrywać i niepowodzenia są normalnym elementem życia. Podobnie jak konflikty z innymi – należy je rozwiązywać, a nie uciekać przed nimi. Rodzice jednak też powinni o tym przypominać i przede wszystkim to pokazywać swoją postawą.