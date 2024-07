Naturalne afrodyzjaki to produkty spożywcze, zioła i przyprawy, które mogą sprawić, że twoje życie erotyczne stanie się bardziej pikantne. Włącz je do swojej diety.

Reklama

Czym są afrodyzjaki?

Słowo „afrodyzjak” pochodzi od imienia greckiej bogini miłości, Afrodyty. Afrodyzjaki to substancje, które zwiększają pobudzenie seksualne, potencję oraz doznania erotyczne. Mogą być pozyskiwane z roślin, zwierząt i minerałów. W starożytnych Chinach za afrodyzjak uważany był na przykład sproszkowany róg nosorożca. Nie musisz jednak szukać tak egzotycznych substancji. Wiele naturalnych afrodyzjaków znajdziesz w najbliższym sklepie spożywczym.

Dieta na udany seks

Zbilansowana dieta dostarczająca odpowiedniej ilości składników odżywczych i minerałów to podstawa prawidłowego funkcjonowania organizmu także w sferze seksualnej. Są jednak produkty, które dzięki swoim szczególnym właściwościom dodatkowo zwiększają libido i wspomagają sprawność seksualną. Należą do nich przede wszystkim te, które zawierają duże ilości cynku, potasu i witamin z grupy B – substancji, które zwiększają poziom testosteronu. Do takich potraw należą m.in.: owoce morza i ryby, ciemne pieczywo, pestki dyni, orzechy, jaja, banany, szpinak i warzywa strączkowe. Ponadto za afrodyzjaki uznawane są:

Arbuz – ten soczysty owoc zawiera likopen, cytrulinę i beta-karoten , które rozluźniają i rozszerzają naczynia krwionośne tak, jak leki stosowane na problemy z erekcją.

, które rozluźniają i rozszerzają naczynia krwionośne tak, jak leki stosowane na problemy z erekcją. Szparagi – tuż w XVII wieku angielski botanik i zielarz, Nicholas Culperer napisał, że szparagi wzniecają pożądanie u kobiet i mężczyzn. Substancje odżywcze zawarte w szparagach pobudzają produkcję histaminy , która ułatwia osiąganie orgazmu.

, która ułatwia osiąganie orgazmu. Czekolada – Uważana była za silny afrodyzjak już przez Azteków. Pod koniec XX wieku naukowcy odkryli, że czekolada zawiera fenyloetyloaminę, związek chemiczny, który ma działanie psychoaktywne i w niewielkich ilościach może rozbudzać emocje związane z seksem.

Jakie zioła przyprawią twój związek?

Na sklepowych półkach wypatruj też następujących ziół i przypraw:

Gałki muszkatołowej, w której olejku eterycznym znajduje się mirystycyna zwiększająca pobudzenie seksualne.

zwiększająca pobudzenie seksualne. Goździków – zawierają one olejek eteryczny, który stymuluje układ nerwowy, a za jego pośrednictwem funkcje seksualne.

Żeń-szenia, zawierającego substancje wzmacniające ogólną witalność, zwiększające apetyt na seks i przyjemność seksualną.

Zobacz także

Te bogate w substancje mineralne produkty mają korzystny wpływ nie tylko na funkcjonowanie w sferze seksualnej. Żeń-szeń poprawia koncentrację i wspomaga przemianę materii, gałka muszkatołowa zawiera antyoksydanty, przeciwdziałające procesom starzenia się organizmu, a goździki mają właściwości antybakteryjne.

Jakich potraw unikać?

Dieta bogata w tłuszcze nasycone, tłuszcze trans i proste węglowodany powoduje wzrost poziomu cholesterolu we krwi, zwiększa ryzyko zachorowania na cukrzycę typu II, choroby układu krążenia i prowadzi do otyłości. Wszystkie te czynniki obniżają sprawność seksualną. Jakiego jedzenia unikać?

Smażonych potraw, bogatych w tłuszcze trans.

Soi. Zbyt duże ilości zawierającej fitoestrogeny soi w diecie mogą zakłócić gospodarkę hormonalną i obniżać libido.

Alkoholu. Niewskazane jest też picie dużych ilości alkoholu, ponieważ w nadmiarze powoduje senność, osłabia zainteresowanie seksem i wrażliwość na dotyk.

Mięsa. Uważać też należy na mięso, często pochodzi bowiem ze zwierząt, którym aplikowano duże dawki hormonów i antybiotyków. Takie mięso ma negatywny wpływ na układ hormonalny, co odbija się m.in. na życiu seksualnym.

Słodyczy. Słodycze podnoszą poziom cukru we krwi, co powoduje senność i znużenie.

Stan zdrowia a seks

Satysfakcjonujące życie seksualne jest przejawem zdrowia fizycznego i psychicznego. Ogromne znaczenie, zwłaszcza w przypadku kobiet, mają też różnego rodzaju problemy natury psychicznej: obniżony nastrój, niezadowolenie z własnego ciała, brak poczucia bezpieczeństwa w związku. Nie łudźmy się więc, że przed romantyczną randką wystarczy zjeść tabliczkę czekolady, zamówić w restauracji ostrygi i szparagi przyprawione gałką muszkatołową, żeby zapewnić sobie wieczorem nieziemskie doznania. Na takie chwile trzeba trochę popracować.