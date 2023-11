Uprawianie sportu podczas upałów bywa trudne i niebezpieczne. Oprócz stosowania się do zasad wykonywania ćwiczeń w wysokich temperaturach, dobrze jest również zadbać o odpowiednią regenerację organizmu po treningu. Aby była ona możliwa, należy zwrócić uwagę na żywienie, odpoczynek oraz rozciąganie ciała. Wszystko powinno być dostosowane do rodzaju i częstotliwości ćwiczeń.

Nieodpowiednio zregenerowany organizm wypływa na obniżenie możliwości motorycznych i wytrzymałościowych. O ile w przypadku amatorów, którzy ćwiczą typowo rekreacyjnie nie musi mieć to większego znaczenia, o tyle jest bardzo istotne w przypadku zawodników przygotowujących się to zawodów.

Jak dbać o właściwą regenerację organizmu?

Jednak niezależnie od tego, czy trenuje się rekreacyjnie, czy bardziej wyczynowo, wskazane jest dbanie o odpowiednią regenerację. Przemęczony organizm jest bowiem bardziej podatny na różnego rodzaju urazy i kontuzje. Ponadto zwiększa się ryzyko wystąpienia tzw. przetrenowania, czyli stanu objawiającego się m.in. brakiem energii, motywacji i bólami mięśni. Aby do niego nie doprowadzić, warto pamiętać o:

regularnym uzupełnianiu płynów (przez cały dzień, nie tylko podczas treningu),

spożywaniu posiłku po każdym treningu,

rozciąganiu lub rolowaniu ciała po treningu właściwym,

rozgrzewce bezpośrednio przed intensywnym wysiłkiem,

regularnych godzinach snu (wskazane ok 7-8 godzin snu).

Jeśli chodzi o samą dietę na czas upałów, to powinna być ona lekkostrawna i dostarczająca możliwie najwięcej wartości odżywczych. Z racji tego, że latem w Polsce nie ma problemów z kupnem świeżych owoców i warzyw, to właśnie one powinny dominować w posiłkach sportowców.

Jaka forma odnowy biologicznej jest najlepsza?

Niektóre osoby w celu lepszej regeneracji organizmu decydują się na skorzystanie z sauny bezpośrednio po zakończonym treningu. Jest to błąd, ponieważ sauna faktycznie może pomóc w regeneracji, ale dopiero jeśli sportowcy korzystają z niej przynajmniej dzień po intensywnym wysiłku. Korzystanie z takiej formy relaksu zaraz po ćwiczeniach może obciążać układ sercowy ze względu na zbyt wysokie tętno. Zdecydowanie lepiej postawić na kąpiele w zimnej wodzie, które korzystnie działają na naczynia krwionośne. Alternatywnie można stosować kąpiele w solance.