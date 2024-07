Nerwica serca, czyli nerwica wegetatywna to schorzenie, z którym spotyka się wiele osób. Szybkie tempo życia sprawia, że ciało zaczyna się buntować.

Nerwica wegetatywna pojawia się u osób, które żyją w nieustannym stresie i napięciu. Niestety, oznacza to, że większość społeczeństwa jest na nią narażona. We współczesnym świecie nie można bowiem całkowicie uniknąć stresu.

Objawy nerwicy serca

Tak naprawdę objawy nerwicy serca są kwestią bardzo indywidualną. W dodatku u jednej osoby objawy mogą się co jakiś czas zmieniać. Do najczęstszych symptomów należą uczucie nagłego osłabienia, zawroty głowy, drżenie rąk, wzdęcia, wymioty, kołatanie serca, duszności. Nerwica wegetatywna częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn. Do szczególnej grupy ryzyka należą osoby wrażliwe, pedantyczne i perfekcjonistyczne.

Nerwica serca – leczenie

Leczenie nerwicy wegetatywnej może polegać na udziale w psychoterapii i przepracowaniu problemów, które wywołują tak wysoki poziom stresu.

Lekarz może również przepisać leki uspokajające, warto jednak udać się z tym problemem do psychiatry, a nie do lekarza rodzinnego, ponieważ specjalista będzie umiał jednoznacznie postawić diagnozę.

Gdy objawy nie są jeszcze bardzo nasilone, ale mimo wszystko pojawia się podejrzenie nerwicy wegetatywnej, nie można czekać na pogorszenie stanu – trzeba walczyć! Podstawą jest uświadomienie przyczyny choroby, czyli przewlekłego stresu, a następnie w miarę możliwości stopniowa jego redukcja. Również codzienna chwila na relaks i aktywność fizyczną skutecznie obniżają napięcie nerwowe – rozpoczynanie dnia od ćwiczeń i kończenie go spacerem na pewno poprawi kondycję nie tylko fizyczną, ale i psychiczną.

Zanim sięgniemy po leki na receptę, w walce z nerwicą serca warto spróbować ziołowych preparatów, które są bezpieczne i nie uzależniają. Działają uspokajająco, ułatwiają zasypianie i wspomagają układ pokarmowy. W składzie preparatów powinien się znaleźć np. chmiel, melisa, głóg, kozłek lekarski, dziurawiec, rumianek czy lipa.

Oprócz stosowania ziół, warto zadbać też ogólnie o dietę – powinna być bogata w witaminy z grupy B i magnez. Pomagają utrzymać dobrą kondycję psychiczną i ułatwiają koncentrację.

Gdy mimo wszystko objawy nerwicy serca utrzymują się lub nawet nasilają, lepiej nie zwlekać z wizytą u specjalisty.