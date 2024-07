Objawy słabego krążenia krwi mogą być różne zależnie od miejsca, w którym dochodzi do zaburzenia krążenia. Zaburzenie przepływu krwi polega na niewystarczającym dopływie krwi i tlenu do tkanek w obrębie organizmu. W wyniku słabego krążenia krwi w organizmie może dojść do przekrwienia. Słabe krążenie krwi może być spowodowane zwężeniem przepływu krwi (skurcz tętnicy), zatorem, wstrząsem, krwotokiem.

Objawy słabego krążenia krwi: zaburzenia czucia, drętwienie

Objawy słabego krążenia krwi są różne w zależności od miejsca, w którym dochodzi do zaburzenia krążenia. Najczęściej objawami słabego krążenia są zaburzenia czucia, drętwienie kończyn, opuchlizna, owrzodzenia, bladość skóry i trudno gojące się rany. Słabe krążenie może objawiać się także utratą apetytu, sinicą (bladoniebieski kolor skóry), zawrotami głowy, utratą pamięci, zaparciami i ogólnym zmęczeniem. Długotrwałe osłabienie krążenia może objawiać się uciskowym bólem zlokalizowanym w okolicach klatki piersiowej. Ból może mieć charakter promieniujący do okolic żołądka i barków. Mogą wystąpić także duszności. Objawy słabego krążenia najczęściej zaczynają pojawiać się po wzmożonym wysiłku fizycznym i łagodnieją po odpoczynku.

Przyczyny słabego krążenia – zła dieta, brak ruchu, choroby

Słabe krążenie krwi może być spowodowane złym odżywianiem. Naczynia krwionośne w organizmie, do którego nie są regularnie dostarczane witaminy i minerały, są delikatne i wrażliwe na wszelkie uszkodzenia. Brak obecności przeciwutleniaczy (np. tłustych ryb) w diecie sprzyja nagromadzeniu toksyn i tworzeniu złogów utrudniających przepływ krwi w żyłach.

Problem osłabionej cyrkulacji dotyczy także osób, które mają siedzący tryb życia. Zbyt mała ruchliwość i brak wysiłku fizycznego osłabia krążenie krwi w kończynach dolnych. Powoduje tworzenie skrzepów i zmniejsza dopływ krwi i tlenu do tkanek. Osoby narażone na słabą cyrkulację krwi to także palacze. Wdychanie dymu tytoniowego ogranicza przepływ krwi i wprowadza do organizmu toksyczne substancje. Słabe krążenie może być zaburzeniem dziedzicznym. Najczęściej z problemem słabego krążenia zmagają się osoby starsze i w średnim wieku. Często też słabe krążenie jest objawem innych chorób takich jak: cukrzyca, niewydolność nerek, miażdżyca czy nadciśnienie. Bezpośrednią przyczyną słabego krążenia są skurcze tętnicze, zakrzepica, zatory, obrzęki, wstrząsy, krwotoki, przekrwienia i zawały.

Miejsca występowania zaburzeń krążenia

Zaburzenia krążenia mogą wystąpić właściwie w każdej części organizmu. Zaburzenia krążenia w mózgu mogą być przyczyną udaru mózgu. Słaba cyrkulacja krwi w sercu może powodować zawały serca, chorobę niedokrwienną serca lub martwicę mięśnia sercowego. Słabe krążenie może dotyczyć także kończyn, przysadki mózgowej, śledziony i węzłów chłonnych.