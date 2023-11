Reklama

Słodycze na diecie odchudzającej są zabronione, a spożywanie ich w nadmiernej ilości jest główną przyczyną nadprogramowych kilogramów. Jednym z najczęstszych problemów, z którym borykają się osoby, chcące stracić na wadze, jest ograniczenie słodyczy. Dobrym zamiennikiem dla batoników, ciasteczek, czekolad, żelków i innych niezdrowych przekąsek, są owoce, orzechy i różnego rodzaju owsianki.

Połową sukcesu przy przejściu na dietę odchudzającą jest dobre nastawienie. Warto pamiętać, że zdrowy styl życia przyniesie nam wiele korzyści, a także, że odrzucenie wszystkich złych nawyków żywieniowych jest kwestią naszej woli. Ponadto przy pierwszej porażce nie należy się od razu zniechęcać – nawet najlepszym zdarza się od czasu do czasu zjeść coś niezdrowego.

Słodycze – jak poradzić sobie z nałogiem?

Przed przystąpieniem do odstawienia słodyczy warto uświadomić sobie, jakie to będzie miało korzyści dla naszego zdrowia. Wyeliminowanie niezdrowych przekąsek ze swojego jadłospisu pozytywnie wpływa na sylwetkę, a także na zdrowie, bowiem większość słodyczy zawiera chemiczne substancje, które mogą przyczyniać się do wielu chorób, w tym również nowotworowych. W zerwaniu z nałogiem bardzo ważne są pierwsze dwa tygodnie – pierwszy kryzys i nieodparta chęć sięgnięcia po coś słodkiego przychodzi już po trzech dniach od rozpoczęcia procesu odstawienia słodyczy. Jednym ze skutecznych sposobów na wyeliminowanie ze swojej diety niezdrowych przekąsek jest automotywacja, np. możemy przeznaczyć zaoszczędzone na słodyczach pieniądze na bilet do kina czy wypad ze znajomymi na kręgle.

Zdrowe przekąski zamiast słodyczy

Wśród zamienników słodyczy i niezdrowych przekąsek można wymienić:

