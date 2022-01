"Rolnik szuka żony": Wstrząsający wpis Joanny: "Chyba jestem na tyle odważna, by to napisać"

Joanna i Kamil z "Rolnik szuka żony" nie ukrywają, że są naprawdę szczęśliwi i planują wspólną przyszłość. Uczestniczka hitu Telewizji Polskiej podsumowała ostatni rok i nie ukrywa, że całkowicie zmienił jej życie. Teraz narzeczona rolnika pokazała nowe zdjęcia i zdradziła, co dostała od Kamila. Wiedzieliście, że jest takim romantykiem! Joanna z "Rolnik szuka żony" pokazała, co dostała od Kamila! Joanna w "Rolnik szuka żony" znalazła miłość, ale i ogromną popularność. Po zakończeniu przygody z programem chętnie odpowiada na pytania internautów i od czasu do czasu zdradza szczegóły udziału w hicie TVP . Joanna i Kamil aktualnie cieszą się swoim szczęściem i mieszkają razem, a za dwa lata planują swój ślub . Teraz narzeczona rolnika pochwaliła się na Instastory wyjątkowymi prezentami i okazuje się, że dostała od Kamila białą różę, o której w tytułowej piosence do programu śpiewał Rafał Brzozowski. Tylko Tobie tylko Tobie dam Białą różę i wszystko to co mam Zobacz także: WIELKI QUIZ z ósmej edycji „Rolnik szuka żony”. Jak uważnie oglądaliście hit TVP 1? To nie wszystko! Para na nowy rok zdecydowała się kalendarz z własnymi zdjęciami. Widać, że są naprawdę szczęśliwi i planują wspólną przyszłość, a zdjęcia z programu tylko będą im przypominać o ich wyjątkowej historii. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Asia Wielgosz (@joasia.wielgosz) Joanna i Kamil tegoroczne święta Bożego Narodzenia spędzili...