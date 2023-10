Katarzyna Cichopek, choć początkowo zapewniała, że razem z Marcinem Hakielem chcą się rozstać bez medialnej burzy, nie do końca się to udaje. Jakiś czas temu do różnych redakcji trafiły nagrania prywatnych rozmów prowadzącej "Pytanie na śniadanie" z Maciejem Kurzajewskim. Otrzymała je także sama aktorka oraz jej były partner, Marcin Hakiel. Katarzyna Cichopek wydała oświadczenie i poinformowała, że cała sprawa została zgłoszona na policję, a nagrania zostały pozyskane nielegalnie. Teraz gwiazda "M jak miłość" po raz kolejny zabrała głos i poinformowała, jak dalej potoczyła się sytuacja z nagraniami... Jak potoczyła się afera podsłuchowa z Maciejem Kurzajewskim. Katarzyna Cichopek zabrała głos! Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel byli parą przez 17 lat, ale zdecydowali się rozstać. Teraz aktorka w rozmowie z portalem jastrzabpost.pl mówi wprost, że Katarzynę Cichopek nie łączą już żadne relacje z Marcinem Hakielem, a ich związek się zakończył . Nie zmienia to faktu, że nadal kontaktują się w sprawach dotyczących dzieci i to właśnie ich dobro jest dla nich priorytetem. Teraz Katarzyna Cichopek zabrała głos w sprawie głośnej afery podsłuchowej i zdradziła, że sprawa nadal jest w toku, a pracują nad nią policja i prokuratura. - Policja i prokuratura pracują nad tą sprawą, jest ona w toku - oznajmiła aktorka. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" poinformowała też, że nie nagranie nie trafiło tylko do mediów, zarządu TVP czy Marcina Hakiela, ale otrzymała je również ona sama. Katarzyna Cichopek nie ukrywa, że to "nic przyjemnego", a osoba która zdecydowała się nagrać jej rozmowę z Maciejem Kurzajewskim złamała prawo. - Ja dostałam to nagranie. Na pewno nie jest to nic przyjemnego, jest to absolutnie złamanie prawa, a nielegalne pozyskanie rozmów prywatnych, jest to...