Choć w wielu internetowych źródłach można przeczytać o tak poważnych przyczynach bólu w klatce piersiowej w ciąży, jak zator płucny czy zapalenie opłucnej, zwykle powód jest bardziej prozaiczny. Charakterystyczny ból zdarza się podczas refluksu żołądkowo-przełykowego, a także w przypadku silnego stresu.

Nie można bagatelizować bólu, który jest bardzo silny, nagły i utrudnia normalne funkcjonowanie, jednak niewskazana jest także nadmierna panika. Należy uważnie obserwować swoje ciało, najlepiej zapisywać objawy i przy okazji skonsultować je z lekarzem.

Ból w klatce piersiowej jako wynik stresu i nerwicy

Najczęstszą przyczyną bólu w klatce piersiowej podczas ciąży jest nerwica. Długotrwały i silny stres może z czasem zacząć dawać tak zwane objawy psychosomatyczne, które polegają w skrócie na tym, że ciało zaczyna reagować na problemy związane z psychiką. Nerwica często manifestuje się podobnymi dolegliwościami, jakie naturalnie towarzyszą kobiecie w ciąży, czyli zawrotami głowy, zgagą czy nudnościami. Ból w klatce piersiowej na tle nerwowym częściej pojawia się u kobiet, które jeszcze przed ciążą cierpiały z powodu przewlekłego stresu, objawiającego się również w ciele. Czasami wystarczy zacząć stosować techniki relaksacyjne, na przykład medytować czy słuchać uspokajającej muzyki. W sytuacji, gdy nerwica jest kontynuacją choroby sprzed ciąży, należy skonsultować to z lekarzem, ponieważ być może zaleci leczenie. Ciągły stres matki działa niekorzystnie na dziecko.

Ból w klatce piersiowej jako wynik refluksu

Choć ból to nie jest pierwszy z objawów choroby refluksowej, to często wynika właśnie z niej. Podobnie jak w przypadku nerwicy, refluks żołądkowo-przełykowy daje podobne objawy jak ciąża, to znaczy pojawiają się nudności i wymioty. Zgaga to jedna z najczęstszych dolegliwości, na jakie skarżą się przyszłe mamy. Towarzyszą jej również kwaśne odbijanie się, pieczenie w gardle, za mostkiem i ciągły kwaśno-gorzki posmak w ustach. Niekiedy wystarczy zmiana diety, czyli unikanie kwaśnych napojów czy smażonych, tłustych potraw. Kobiety w ciąży mogą też przyjmować leki na nadkwaśność w żołądku, jednak wcześniej należy w ulotce dokładnie sprawdzić, czy dany produkt może być na pewno przez nie przyjmowany.

Niedobory minerałów też mogą wywołać ból w piersi

Ból w klatce piersiowej bywa też wynikiem niedoboru witamin i składników mineralnych. Niedobór potasu objawia się między innymi niepokojem, napięciem nerwowym oraz nagłym, przyspieszonym biciem serca. Podobnie przykre objawy wynikają z niedoboru magnezu – pojawia się nadpobudliwość, skurcze i drżenie mięśni oraz zaburzenia pracy serca. Łatwo można uzupełnić te braki, wzbogacając dietę na przykład o kakao, banany, orzechy czy awokado.

Kiedy trzeba głosić się z bólem do lekarza?

Jeśli ból jest nagły i niezwykle silny, lepiej skonsultować się z lekarzem lub nawet wezwać pogotowie. Niekiedy może być objawem poważnych chorób, jak na przykład zapalenie opłucnej lub zator w płucach. Ciąża jest jednym z czynników zwiększających prawdopodobieństwo tego schorzenia. Innymi jest otyłość, długotrwałe unieruchomienie, gdy przykładowo kobieta jest w ciąży zagrożonej i musi ciągle leżeć. Wcześniej przebyte zatory także sprawiają, że kobieta należy do grupy ryzyka. Nie należy zwlekać z wizytą u lekarza także wtedy, gdy bólowi towarzyszy znaczne przyspieszenie lub osłabienie czynności serca.