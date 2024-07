Potas jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu, a jego niedobór może prowadzić do ogólnego osłabienia, obrzęków, a w skrajnych przypadkach nawet zatrzymania akcji serca.

Potas ważny makroelement

Organizm w ponad 70% składa się z wody, a potas jest elektrolitem w niej rozpuszczalnym, który bierze udział w transporcie substancji odżywczych do większości komórek ludzkiego ciała. Potas towarzyszy wielu ważnym procesom zachodzącym w naszym ciele. Bierze udział w kontroli właściwej pracy nerek, ciśnienia krwi oraz regulacji gospodarki wodnej. Pierwiastek ten jest również niezbędny do prawidłowego funkcjonowania układu mięśniowego i nerwowego oraz odpowiedniego poziomu ciśnienia osmotycznego. Potas uczestniczy w transporcie tlenu z krwią, dzięki czemu nasz mózg jest lepiej dotleniony, a my mamy lepszą koncentrację i funkcje poznawcze.

Hipokalemia czyli niedobór potasu: przyczyny i skutki

Dobowe zapotrzebowanie na potas wynosi 2000-4000 mg w zależności od wieku i masy ciała. Do przyczyn hipokalemii, oprócz zbyt małej zawartości potasu w pożywieniu, zalicza się głównie: zdiagnozowaną niewydolność nerek oraz wydalanie dużych ilości moczu (diureza osmotyczna) u chorych na cukrzycę.

Niedobory tego pierwiastka występują również u osób:

stosujących środki przeczyszczające, cierpiących na długotrwałe biegunki i wymioty – w przypadku zatruć pokarmowych oraz w przewlekłych chorobach jelit ;

; stosujących terapię lekami nasercowymi i moczopędnymi. Ponieważ mogą one zwiększać wydalanie potasu z organizmu, w przypadku ich długotrwałego przyjmowania zalecane jest suplementowanie potasu. Jednak suplementacja nie powinna być przeprowadzana na własną rękę, a ściśle kontrolowana przez lekarza.

Objawem niedoboru potasu jest przede wszystkim ogólne osłabienie, senność i apatia. Może również dojść do obrzęku kończyn, nadciśnienia i rozregulowania rytmu serca. Na brak dostatecznej ilości potasu w organizmie mogą wskazywać też skurcze mięśni (zwłaszcza po wysiłku), rozdrażnienie, stany depresyjne, brak apetytu oraz problemy z układem trawiennym (zaparcia). Skrajne przypadki hipokalemii to niewydolność oddechowa, niedrożność jelit, porażenie mięśni oddechowych, a nawet zatrzymanie akcji serca.

Co zawiera potas? Naturalne sposoby uzupełniania potasu

Potas zawarty jest we wszystkich produktach pochodzenia naturalnego. Największe ilości tego pierwiastka znajdziemy w suszonych morelach, jabłkach, figach oraz rodzynkach. Z warzyw, najbogatsze w potas są pomidory i ich przetwory. W znacznych ilościach występuje również w ziemniakach, kapuście, sałacie, cukinii, bobie, koperku, burakach, chrzanie, zielonym groszku, kalarepie, czosnku, szpinaku oraz selerze. Świeże owoce dostarczające potas to awokado, banany, kiwi, czerwone i czarne porzeczki, ananasy i grejpfruty. Soki i przeciery warzywno-owocowe również dostarczają organizmowi potas. Ponadto pierwiastek zawarty jest w rybach, kaszach (gryczanej, jęczmiennej), płatkach (kukurydzianych, owsianych), otrębach (pszennych, gryczanych) oraz pieczywie – żytnim, mieszanym, chrupkim. Zawierają go też kakao, czekolada, orzechy oraz mak.

Hiperkalemia czyli nadmiar potasu w organizmie

Potasu przyjmowanego w produktach naturalnych nie możemy przedawkować. Do hiperkalemii dochodzi jedynie w poważnych i przewlekłych schorzeniach nerek oraz podczas niewłaściwej suplementacji tego makroelementu. Objawy zbyt wysokiego stężenia potasu we krwi to mrowienie i drętwienie kończyn, spadek wydolności mięśniowej oraz zwolnienie akcji serca.

