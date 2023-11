Przepisy na wegańskie przekąski z bobu: letnią sałatkę z bobu, awokado i pomidorów i bobową pastę do pieczywa z czosnkiem i masłem orzechowym

Bób jest nie tylko bardzo zdrowy, m.in. jest bogaty w białko, błonnik oraz kwas foliowy, ale również bardzo sycący i niskokaloryczny. Dzięki maślanej strukturze, jest idealnym składnikiem różnego rodzaju past. Można go ugotować al dente, co sprawia, że ziarna są chrupiące i sprężyste – idealne do sałatek oraz jako samodzielna przekąska.