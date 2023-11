Potrawy z jarmużu są lekkostrawne, zdrowe i pożywne. Warzywo to należy lekko podgrzewać, aby nie straciło swych wartości odżywczych. Przepisy na dania z jarmużem to głównie sałatki, chipsy lub koktajle.

Reklama

Jarmuż jest jednym z najzdrowszych warzyw dostępnych w sklepach. Można go również uprawiać na polskiej ziemi.

Jarmuż – właściwości i zastosowanie

Jarmuż pochodzi z rodziny roślin kapustnych. Je się długie liście tego warzywa, które tracą gorzki smak pod koniec jesieni. Jarmuż jest niskokaloryczny, nie zawiera tłuszczu, lecz jest bogaty w błonnik i żelazo. Warzywo to jest źródłem witaminy K, więc ma działanie antynowotworowe, poprawia krzepliwość krwi oraz wzmacnia kości. Jarmuż ma wysoką zawartość witaminy C, która odpowiada za odporność i zrównoważony metabolizm. Co ciekawe, jest tam więcej wapnia niż w mleku, więc częste jedzenie tej rośliny zapobiega osteoporozie. Ponadto spożywanie potraw z jarmużem obniża ryzyko chorób układu krążenia oraz obniża cholesterol.

Jarmuż najlepiej jest podawać po jak najmniejszej obróbce termicznej. Wystarczy kilka minut gotować go na parze lub piec w piekarniku, aby był przyjemniejszy w smaku. Popularne metody przygotowania jarmużu to chipsy, koktajle, zupy czy sałatki.

Sałatka z jarmużu, marchewki i jabłka

Składniki

100 g posiekanego jarmużu,

1 marchewka,

1 por,

1 jabłko,

1 kiszony ogórek ,

, sok z cytryny,

4 łyżki jogurtu naturalnego,

sól, pieprz.

Czas przygotowania: 15 min.

Poziom trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Umyj, pokrój i osusz jarmuż.

Jabłko i marchewkę zatrzyj na tarce .

. Por pokrój w prążki, a ogórek w kostkę.

Połącz wszystkie składniki, dodaj sok z cytryny oraz jogurt.

Dodaj sól i pieprz wedle uznania.

Sałatka z jarmużem, pomidorami i marchewką

Składniki:

szklanka posiekanego jarmużu,

3 marchewki,

1 pomidor malinowy ,

, 2 łyżki natki pietruszki (posiekanej).

Składniki na sos:

1 łyżeczka musztardy,

3 łyżki oliwy z oliwek,

1 łyżeczka miodu,

1 łyżeczka czerwonego octu winnego.

Czas przygotowania: 20 min.

Poziom trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Zetrzyj marchewkę na tarce o dużych oczkach.

Pokrój pomidora, jarmuż i natkę pietruszki.

Połącz wszystkie składniki.

Dodaj do siebie składniki na sos i dobrze wymieszaj.

Zalej warzywa sosem, wymieszaj.

Sałatka z jarmużem, żurawiną, słonecznikiem

Składniki:

150 g jarmużu,

Pół ząbka czosnku,

pół papryczki chilli,

1/3 szklanki żurawiny,

4 łyżki pestek słonecznika (prażonych na patelni),

30 g parmezanu,

1 łyżka oliwy z oliwek,

grzanki z masłem.

Składniki na sos:

1 żółtko,

1 łyżeczka musztardy,

pół ząbka czosnku,

6 łyżek oliwy z oliwek,

1 łyżeczka soku z cytryny,

sól, pieprz.

Czas przygotowania: 25 min.

Poziom trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Umyj jarmuż i oderwij od niego zielone liście.

Gotuj je przez 4 minuty i odcedź.

Namocz żurawinę w gorącej wodzie.

w gorącej wodzie. Pokrój czosnek i papryczkę chilli na drobne kawałki.

Ziarna słonecznika upraż na patelni bez dodatku tłuszczu.

Podgrzej masło na patelni i usmaż czosnek i papryczkę chili.

Dodaj jarmuż i smaż przez minutę.

Dodaj sól i pieprz.

Do miski dodaj wszystkie składniki wraz z żurawiną i słonecznikiem.

Zblenduj żółtko, czosnek i musztardę, aż wszystko nabierze jednakowej konsystencji.

Stopniowo dodawaj oliwę i sok z cytryny.

i sok z cytryny. Dodaj stworzony sos do sałatki z warzywami.

Jedz z grzankami posmarowanymi masłem.

Reklama

Smacznego!