Jak zrobić lemoniadę z truskawkami?

Lemoniada truskawkowa to inna wersja podstawowej lemoniady cytrynowej, która jest popularna od niemal 1300 lat. W sklepie dostaniemy lemoniadę w wielu smakach, jednak bardzo często są to napoje zawierające znaczną ilość sztucznych barwników, aromatów, słodzików i konserwantów. Dlatego warto przygotować lemoniadę truskawkową samodzielnie, szczególnie, że jest to proste. Wówczas mamy pewność, co się w niej znajduje oraz możemy dowolnie modyfikować jej smak.