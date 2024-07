Pineberry to owoc wyglądem przypominający niedojrzałą truskawkę a smakiem ananasa. Jest niewymagający w uprawie i zawiera cenne witaminy i mikroelementy.

Całkiem niedawno na naszym rynku pojawiły się białe truskawki. Ten egzotyczny owoc błyskawicznie znalazł się w kręgu zainteresowania dietetyków, smakoszy oraz ogrodników pasjonatów. Pineberry jest smaczna i łatwa w uprawie.

Charakterystyka egzotycznej białej truskawki

Pineberry czy inaczej truskawka ananasowa, wizualnie nie przypomina swojej kuzynki znanej z naszych ogródków. Jest koloru białego zarówno na zewnątrz, jak i w środku, z ziarenkami koloru czerwonego. Na pierwszy rzut oka wygląda jak niedojrzały owoc, a w smaku przypomina wspomnianego już ananasa. Owoce pineberry mają w przybliżeniu 2,5 cm. Odmiana pochodzi z Ameryki Południowej, jej wersję przystosowaną do warunków europejskich wyhodowano w Holandii.

Wymagania uprawowe pineberry

Roślina wielkością nie odbiega od tradycyjnych sadzonek truskawek i waha się pomiędzy 25-30 cm. Jest łatwa w uprawie i niewymagająca. Jest odporna zarówno na mrozy, jak i na szkodniki oraz choroby. Dlatego jest często uprawiana w gospodarstwach ekologicznych. To roślina wieloletnia, lubi zarówno miejsca nasłonecznione, jak i średnio zacienione. Nadaje się również do uprawy w doniczkach, należy jednak uważać, by w tym przypadku nie dopuścić do przemarznięcia części korzeniowej truskawki. Pineberry zaczyna kwitnąć w maju, owoce pojawiają się w czerwcu, uzależnione jest to od sprzyjających warunków pogodowych.

Właściwości odżywcze białych truskawek

Podobnie jak truskawki czerwone, pineberry zawierają dużo witamin. Mają dobroczynny wpływ na serce. Obniżają cholesterol i pozytywnie wpływają na ciśnienie tętnicze. Zalecane są osobom z nadwagą oraz reumatykom. Dzięki swym właściwościom moczopędnym uwzględnia się je w diecie osób zmagających się ze schorzeniami nerek i wątroby. Minerały, które zawierają pineberry mają korzystny wpływ na cerę i włosy. Najlepiej jeść truskawki pineberry na surowo, wtedy można w pełni wykorzystać ich zdrowotne właściwości.

Biała truskawka jest interesującym owocem, jego uprawa nie jest skomplikowana, a sam owoc oferuje dużo korzyści zdrowotnych. Decydując się na eksperyment kulinarny z udziałem pineberry można przyjemnie zaskoczyć siebie i znajomych.

