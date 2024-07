Sos śmietanowy do kurczaka można przyrządzać na różne sposoby, ale warto zadbać o to, żeby jego smak był wyrazisty, bo to właśnie sos nadaje ton całemu daniu. Sekret tkwi w składnikach – kurczak w śmietanie nie może się obyć bez dodatku włoszczyzny i ziół. Proporcje trzeba jednak dobrze wyważyć, bo kurczak w sosie śmietanowym to delikatne danie, w którym najbardziej wyrazisty powinien być smak samej śmietany.

Pierś z kurczaka w sosie śmietanowym można podawać zarówno z ryżem, jak i z makaronem, lecz ten drugi daje więcej możliwości – wielkość i kształt można dobrać według upodobania.

Przepis na kurczaka w sosie śmietanowym

Składniki na kurczaka w sosie śmietanowym

1 podwójny filet z kurczaka,

300 ml śmietany 30%,

1 średniej wielkości cebula,

2 ząbki czosnku,

1 łyżka mąki,

1 łyżka oleju,

0,5 łyżeczki ziół prowansalskich,

kilka łodyżek świeżej natki pietruszki,

szczypta soli i pieprzu.

Czas przygotowania: 20 minut

Stopień trudności: łatwe

Jak przygotować kurczaka w sosie śmietanowym?

1. Cebulę i czosnek posiekaj w bardzo drobną kostkę, a umyty i osuszony filet w cienkie paski.

2. Podsmaż cebulę i czosnek na rozgrzanym oleju do zarumienienia.

3. Na patelnię z cebulą i czosnkiem wrzuć pokrojony filet i smaż wszystko do momentu, aż mięso zmieni kolor. Od czasu do czasu mieszaj.

3. Mięso zalej śmietaną, wymieszaj i smaż na wolnym ogniu przez ok. 2 min.

4. Posiekaj natkę pietruszki i wrzuć ją do gotowego sosu.

5. Dopraw szczyptą soli i pieprzu oraz ziołami prowansalskimi i gotuj jeszcze przez ok. 2 min.