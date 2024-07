Problemy wychowawcze są sprawdzianem kompetencji rodziców i nauczycieli. Dziecka nieśmiałego nie wolno zaszufladkować, ponieważ wówczas może pogodzić się z tą przyklejoną etykietą i nawet nie próbować się zmienić.

Reklama

Wsparcie najbliższego otoczenia i bezwarunkowa miłość to klucz do radzenia sobie z problemami wychowawczymi, w tym nieśmiałością.

Problemy wychowawcze – nieśmiałość a introwertyzm

Problem wychowawczy pojawia się wtedy, gdy nieśmiałość umożliwia dziecku funkcjonowanie w społeczeństwie – nie ma koleżanek, kolegów, nie chce chodzić do przedszkola, szkoły. Jeśli dziecko jest introwertykiem (czerpie energię, kiedy jest samo, ale uczestniczy w zajęciach grupowych, ma osobę, którą darzy zaufaniem i z którą lubi spędzać czas), nie trzeba próbować go zmieniać. Introwertyk nie jest gorszy od ekstrawertyka (człowieka, który czerpie energię, kiedy jest w towarzystwie innych osób) – jest inny.

Problemy wychowawcze – nieśmiałość: 8 sposobów na pokonanie wstydu

1. Nie przylepiaj etykietek – dziecko, które słyszy, kiedy rodzina mówi o nim, że jest nieśmiałe, zaczyna wchodzić w taką rolę.

Zobacz także

2. Nie porównuj dziecka z rówieśnikami.

3. Zapisz dziecko na zajęcia grupowe związane z jego zainteresowaniami.

4. W rozmowie nie odpowiadaj za dziecko – kiedy poczuje się bezpiecznie, samo włączy się do rozmowy.

5. Buduj pewność siebie dziecka – chwal, kiedy na to zasłużyło, nawet, jeśli uważasz to, co zrobiło za drobiazg.

6. Czytaj dziecku bajki terapeutyczne – fikcyjny świat sprawia, że dziecko przestaje odczuwać lęk i zaczyna utożsamiać się z bohaterami.

7. Wykorzystaj zabawy, żeby pokonać problem wstydu.

8. Okaż dziecku bezwarunkową miłość i akceptuj je, takim, jakie jest.

Nie można pozwolić na to, aby nieśmiałość stała się dla dziecka wymówką. Jeśli pociecha nie chce iść do szkoły, odpowiedz, że rozumiesz jej uczucia i zapytaj, co możesz zrobić, aby poczuła się lepiej.