Potrawy z kurczaka na co dzień: zapiekanka, szaszłyki i grillowane kanapki

Potrawy z kurczaka, takie jak szaszłyki i zapiekanki, sprawdzą się jako dania na co dzień. Są łatwe w przygotowaniu i wyśmienicie smakują. Kanapka z grillowaną piersią kurczaka, bagietką i warzywami to lekka i sycąca propozycja na kolację lub przekąskę do pracy.