Pierniczki są jedną z potraw przygotowywanych na święta Bożego Narodzenia. Ciasteczka możesz wykonywać razem ze swoim dzieckiem. Na pewno przyda się dodatkowa pomoc, a także narodzi się nowa, rodzinna tradycja przygotowywania świątecznych pierniczków.

Reklama

Składniki na pierniczki:

2 kg mąki pszennej;

3 całe jajka i 5 żółtek;

65 dag cukru;

65 dag miodu;

4 łyżeczki proszku do pieczenia;

opakowanie przyprawy do pierników;

4 łyżeczki amoniaku;

10 dag kakao;

35 dag masła;

30 dag smalcu;

0,5 szklanki zimnego mleka;

cynamon;

pieprz;

gałka muszkatołowa.

Składniki na lukier:

Zobacz także

30 dag cukru pudru;

sok z całej wyciśniętej cytryny;

woda.

Sposób przygotowania pierniczków:

Amoniak należy rozpuścić w połowie szklanki zimnego mleka, a następnie dodać 3 łyżki mąki pszennej. Całość dokładnie wymieszać i odstawić na 20 minut w większym naczyniu. Następnie wymieszać ze sobą kakao, cukier, proszek do pieczenia, przyprawę do pierników i dodać do nich cynamon, pieprz i gałkę muszkatołową. Kolejnym krokiem jest ubicie z cukrem 3 całych jaj z 5 żółtkami, i rozpuszczenie masła i smalcu. Ubite jajka z cukrem, rozpuszczony tłuszcz, amoniak z mlekiem i 65 dag miodu należy wlać do sypkich składników i dokładnie i powoli wymieszać rękami. Całość trzeba włożyć do lodówki na jeden dzień. Następnego dnia ciasto należy rozwałkować na grubość 0,5 cm i razem z dzieckiem można formować z niego różne świąteczne ciasteczka. Do formowania ciasta potrzebne będą foremki o różnych kształtach, np. choinki, bałwana, gwiazdki, czy św. Mikołaja. Dziecko z kształtowaniem ciasta powinno sobie doskonale poradzić, a przy tym spędzi czas razem z rodzicami. Po przygotowaniu różnych kształtów pierników ciasto należy włożyć do piekarnika o temperaturze 180 stopni i piec przez 10-15 minut. Po wyjęciu i ostygnięciu pierniczków można polać je lukrem bądź ozdobić gorącą czekoladą, czy migdałami.

Sposób przygotowania lukru

Cukier puder należy rozpuścić razem z sokiem z cytryny w połowie szklanki gorącej wody. Jeśli lukier jest za rzadki, należy dodać do niego cukru pudru, jeśli za gęsty, trzeba dolać gorącej wody.