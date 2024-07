Tarta z jabłkami to popularne ciasto na kruchym spodzie, będące konkurencją dla szarlotki. Do jej przygotowania najlepiej używaj kwaśnych odmian jabłek, np. glostera, ponieważ ciasto i tak jest słodzone i podawane z różnymi dodatkami.

Dobra tarta musi mieć dobrze przygotowany spód, na który następnie nakłada się nadzienie. Jest wiele rodzajów przepisów na spód do tarty, różniących się detalami. Najbardziej klasyczny polega na zrobieniu kruchego ciasta, które po schłodzeniu się rozwałkowuje i przekłada do formy. Nie wymaga wcześniejszego zapiekania. Możesz kupić także gotowe ciasto francuskie i zrobić spód z niego.

Przepis na kruchy spód do tarty

Składniki:

2 szklanki mąki tortowej,

3 łyżki cukru,

3/4 kostki schłodzonego masła,

1 jajko,

3 łyżki cukru,

1 cukier waniliowy,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

1. Wymieszaj wszystkie suche składniki.

2. Dodaj posiekane na małe kawałki masło.

3. Rozetrzyj ciasto w palcach, tworząc kruszonkę.

4. Dodaj jajko i zagnieć szybko ciasto, po czym odstaw do lodówki, by się schłodziło przez 30 minut.

5. Rozwałkuj szybko ciasto na kształt okręgu i przełóż na blachę.

Przed nałożeniem nadzienia należy ciasto wcześniej ponakłuwać widelcem, dzięki czemu nie będzie się wybrzuszało pod wpływem temperatury.

Tarta z jabłkami i cynamonem – przepis podstawowy

Składniki:

5 jabłek,

2 łyżeczki cynamonu,

6 łyżeczek cukru.

Sposób przygotowania:

1. Jabłka pokrój w małe kawałki i przełóż do garnka.

2. Dodaj cukier i cynamon.

3. Duś na małym ogniu, dopóki jabłka nie zmiękną.

4. Przełóż na przygotowany wcześniej spód i piecz 40-50 minut w nagrzanym do 180 stopni piekarniku.

Smacznego!

Inne pomysły na tartę z jabłkami

Tartę z jabłkami możesz przygotować z innymi dodatkami np. budyniem. Przepis jest bardzo prosty – wystarczy, że ugotujesz budyń (może być z torebki), przelejesz go na przygotowany wcześniej spód, a następnie wyłożysz na wierzchu plasterki jabłka. Tarta z jabłkami i budyniem ma bardziej zwartą konsystencję niż same duszone jabłka, ale przed jej podaniem lepiej pozwól ciastu ostygnąć. Inną wariacją jest tarta z jabłkami w karmelu – na spód wyłóż pokrojone na większe kawałki jabłka, posyp je cynamonem, po czym zalej karmelem, ugotowanym ze śmietany kremówki, brązowego cukru i masła. Ważne, by w przypadku tego ciasta jabłkowego nie nakłuwać spodu, w przeciwnym razie karmel zacznie wyciekać przez nakłucia. Możesz też zrobić tartę z jabłkami i orzechami. Pamiętaj też, że im więcej dodatkowych składników, tym większa kaloryczność tarty jabłkowej. Jeden kawałek prostej tarty z samymi jabłkami to około 120 kcal, ale budyń, karmel, lody czy bita śmietana mogą stworzyć bombę kaloryczną.

Jakie jabłka wybrać do tarty z jabłkami

Gatunek jabłek do tarty wybierz w zależności od tego, czy wolisz bardziej kwaśne, czy bardziej słodkie ciasto. Z reguły jednak praktykuje się stosowanie kwaśniejszych odmian, aby ciasto jabłkowe nie stało się mdłe. Należą do nich takie rodzaje, jak antonówka, gloster i szara reneta. Słodkie odmiany używane do przygotowywania szarlotek i tarty z jabłkami to champion, ligol, lobo oraz papierówka. Jeśli po uduszeniu lub usmażeniu jabłek stwierdzisz, że są jednak zbyt słodkie, możesz dodać odrobinę cytryny, która przełamie słodycz i nada kwaśny posmak.