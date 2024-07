Trzy przepisy na zdrowe drugie śniadanie do pracy – sałatka z kaszą jaglaną, twarożek i kanapka z awokado

Drugie śniadanie zazwyczaj jemy w pracy. Z tego względu powinno ono być łatwe do przyrządzenia, tak aby można było przygotować je rano przed pracą. Dobrze też jeśli jest pożywne i może zapewnić sytość aż do pory obiadowej. Takimi przykładami na zdrowe śniadanie do pracy są: sałatka z kaszą jaglaną, twarożek z grzankami oraz kanapka z awokado.