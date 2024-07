Dietetyczne przekąski przygotowane w domu to pozwolą na zjedzenie w pracy wartościowego i nietuczącego posiłku.

To, że można w pracy nie mieć czasu na zjedzenie posiłku, nie jest żadnym argumentem dla organizmu. W pracy można zjeść smaczne i ciekawe przekąski. Regularne posiłki to podstawa dbania o zdrowy tryb życia. W pracy sprawdzą się dania nie wymagające podgrzewania i takie, które szybko będą nadawały się do zjedzenia.

Coś zawijanego, czyli spring rolls

Spring rolls to dosłownie przetłumaczona na angielski chińska nazwa sajgonek. I takie właśnie spring rollsy można przygotować sobie do pracy. Wyglądają apetycznie i jedynie od wyobraźni autora będzie zależało, co znajdzie się w ruloniku otoczonym papierem ryżowym. Może to być farsz warzywny (z warzyw świeżych lub gotowanych), może to być dodatek mięsa (np. kurczaka) lub ryba (np. łosoś). W tych sajgonkach na zimno znajdzie się również miejsce na makaron, a także na owoce i bakalie. Nie wspominając o licznych przyprawach. Możliwości są niezliczone.

Coś chrupiącego, czyli domowa mieszanka do jogurtu

W domu można przygotować zestaw ulubionych bakalii, ziaren zbóż i suszonych owoców, po których garść można sięgnąć w pracy i zmieszać z jogurtem naturalnym. Do wyboru jest naprawdę wiele składników: orzechy (włoskie, laskowe, nerkowca, ziemne, migdały), suszone owoce (śliwki, morele, rodzynki, figi, daktyle), ziarna (słonecznika, dyni, chia, sezamu), zboża (płatki owsiane, jaglane, orkiszowe, gryczane). Zatem każdy powinien znaleźć do pochrupania swój ulubiony zestaw składników.

Coś płynnego, czyli koktajlowa bomba witaminowa

Do pracy można również zabrać pyszny koktajl owocowy lub warzywny. Na drugie śniadanie świetnie sprawdzi się na przykład koktajl ze zblendowanego serka wiejskiego, banana, mleka i kakao albo miodu. Jeśli ma być bardziej warzywnie, zblendować można niemal wszystkie warzywa w różnych konfiguracjach. Na przykład można połączyć ogórek z selerem naciowym i garścią szpinaku, sokiem z cytryny i solą i pieprzem do smaku.

Bez względu na to, czy to w formie zawijanej, chrupiącej czy płynnej, organizm będzie wdzięczny za dostarczoną mu porcję energii, witamin i minerałów.