Ile wynoszą stawki VAT?

Stawki podatku VAT wynoszą obecnie 23, 8, 5 i 0%. Stawki 23 i 8% to stawki podwyższone z 22 i 7%, obowiązujące do końca 2016 roku. Stawki obniżone stosuje się do towarów i usług wymienionych w odpowiednich załącznikach do ustawy o VAT, a także w rozporządzeniu Ministra Finansów.