Zatrucie lekami przeciwdepresyjnymi lub psychotropowymi w wielu przypadkach kończy się tragicznie. Tego typu leki po przekroczeniu dozwolonej dawki działają toksycznie. Jeśli w ciągu kilku godzin chory nie otrzyma pomocy, w jego organizmie zachodzą nieodwracalne zmiany. Bliscy osób z zaburzeniami psychicznymi powinni umieć rozpoznawać symptomy zatrucia lekami, aby w razie przedawkowania zadziałać błyskawicznie.

Reklama

Przedawkowanie leków przeciwdepresyjnych

Przedawkowanie antydepresantów jest przyczyną 26% przypadków śmiertelnych zarejestrowanych na oddziałach toksykologicznych. Najczęściej przepisywanymi i jednocześnie najbardziej toksycznymi lekami przeciwdepresyjnymi są trójcykliczne antydepresanty (np. imipraminia, doksepina, dezypramina). Objawy zatrucia nimi pojawiają się w ciągu godziny po przedawkowaniu. Dopuszczalna dzienna dawka imipraminy (dla osoby dorosłej) to 150–300 mg (w zależności od nasilenia depresji).

Objawy lekkiego zatrucia lekami przeciwdepresyjnymi:

wymioty,

drgawki,

rozszerzenie źrenic,

suchość w jamie ustnej,

zaburzenia widzenia,

obniżenie ciśnienia krwi i temperatury ciała.

Objawy ostrego zatrucia lekami przeciwdepresyjnymi:

zatrzymanie moczu,

zaburzenia świadomości,

śpiączka,

tachykardia (częstoskurcz serca).

Przedawkowanie leków psychotropowych

Leki psychotropowe trafiają za pośrednictwem krwi do mózgu i wpływają na jego funkcje. Przepisuje się je tylko osobom zaburzeniami psychicznymi. Do najsilniejszych psychotropów należą np. karbamazepina, lamotrygina, okskarbazepina. Ich stosowanie wymaga ścisłej współpracy z lekarzem, bo przyjęcie zbyt dużej dawki może skończyć się śmiercią. Dopuszczalna dzienna dawka karbamazepiny (dla osoby dorosłej) to 600 mg (przy silnych zaburzeniach maniakalno-depresyjnych).

Objawy lekkiego zatrucia lekami psychotropowymi:

nudności i wymioty,

zaburzenia równowagi i koordynacji ruchowej,

nadpobudliwość.

Reklama

Objawy silnego zatrucia lekami psychotropowymi: