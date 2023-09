Dominika z "Hotelu Paradise" podczas relacji na InstaStories pokazała swoje zdjęcie z przeszłości. Była uczestniczka randkowego show Telewizyjnej Siódemki dała się poznać jako szczupła blondynka z długimi włosami, ale w przeszłości wyglądała zupełnie inaczej. Okazuje się, że Dominika przeszła naprawdę ogromną metamorfozę! Musicie zobaczyć jej zdjęcie sprzed lat! Metamorfoza Dominiki z "Hotelu Paradise" Dominika wzięła udział w najnowszej, 5. edycji "Hotelu Paradise" i zaledwie kilka dni temu musiała pożegnać się z programem. W randkowym show stworzyła parę z Kubą i chociaż wydawało się, że między uczestnikami pojawiło się prawdziwe uczucie, to tuż po odpadnięciu Dominiki okazało się, że przystojniak znalazł pocieszenie w ramionach Oliwii. Dominika od samego początku nie ukrywała, że w przeszłości przeszła sporą metamorfozę. Dominika z "Hotelu Paradise" już jakiś czas temu pokazała, że kiedyś miała ciemne włosy i nie mogła pochwalić się tak szczupłą figurą. Teraz była uczestniczka hitu TVN 7 pokazała kolejne zdjęcie z przeszłości, a my przecieramy oczy ze zdumienia! Na starym zdjęciu jest nie do poznania! Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Kasper wrócił do show i od razu wyrzucił przyjaciela z programu! Fani oburzeni Dominika z "Hotelu Paradise" nie ukrywa, że to taniec, ćwiczenia i dieta pomogły jej schudnąć i osiągnąć sylwetkę o jakiej marzyła. Była uczestniczka miłosnego hitu TVN7 przyznała jednak, jej wygląd to nie tylko zasługa dobrych genów, czy restrykcyjnej diety i ćwiczeń. Jakiś czas temu Dominika z "Hotelu Paradise" zdradziła, co sobie poprawiła! Okazało się wówczas, że ma m.in. powiększone usta. Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Oliwia...