Na początku każdego roku magazyn US News tworzy ranking najlepszych diet pod względem działania i zdrowotności. W tym roku dla nikogo nie było zaskoczeniem, że najlepszą dietą okazała się dieta śródziemnomorska. Już od kilku lat znajduje się ona na czołowej pozycji w rankingach. Jednakże kilka bardzo popularnych diet zostało ocenionych negatywnie i uznanych za zagrożenie dla zdrowia. Jakie diety warto stosować w 2019 roku? A jakie omijać z daleka?

Jak powinna wyglądać dobra dieta?

Podczas wybierania diety bardzo ważne jest to, aby sprawdzić czy nie jest ona szkodliwa dla naszego organizmu. Najlepiej wybierać zdrowe sposoby żywienia, które zmienią nasze nawyki żywieniowe i sprawią, że będziemy pełni energii i szczęśliwi. Diet opartych na dużym deficycie kalorycznym lub eliminujących składniki niezbędne dla organizmu powinno unikać się jak ognia. Nie tylko szkodzą naszemu zdrowiu, ale również niosą za sobą gwarantowany efekt jojo. Pamiętaj: nie ma zdrowego sposobu na to, by szybko schudnąć.

Najlepsze diety 2019

Dieta śródziemnomorska

Dieta śródziemnomorska wraz z dietą DASH to według rankingu najzdrowsze i najbardziej bezpieczne diety. Ten sposób odżywianie oparty jest na świeżych warzywach i owocach, rybach i zdrowych tłuszczach. Zapewnia organizmowi wszystkich składników odżywczych i witamin, niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania.

Dieta śródziemnomorska nie jest typową dietą odchudzającą, ale zbilansowane posiłki pomagają utrzymać prawidłową wagę ciała. Dodatkowo połączona z aktywnością fizyczną zapobiega chorobom serca, zawałom i cukrzycy typu 2.

Dieta DASH

Dieta DASH polega na ograniczeniu spożywania przetworzonej żywności, soli i cukru. Dieta ta oparta jest przede wszystkim na warzywach, owocach, rybach i nabiale o niskim zawartości tłuszczu. Reguluje ciśnienie tętnicze oraz cholesterol, zapobiega chorobom układu krążenia i układu pokarmowego. Jej efekty są potwierdzone licznymi badaniami i testami.

Dieta odnotowała także pozytywne wyniki jeśli chodzi o odchudzanie, choć pierwotnie nie takie było jej przeznaczanie. DASH to zdrowy i zbilansowany sposób odżywiania, który uczy prawidłowych nawyków żywieniowych.

Flexitarianizm

Flexitarianizm, to inaczej dieta semi-wegetariańska. Jest to sposób żywienia oparty przede wszystkim na diecie jarskie, z małym dodatkiem ryb lub wybranych gatunków mięsa. Eksperci uważają, że jest to najbardziej racjonalne podejście do diety, które daje długotrwałe rezultaty i prowadzi do zdrowego stylu życia.

Dzięki diecie flexitariańskiej możemy cieszyć się wszystkimi zaletami i zdrowotnymi efektami wegetarianizmu, nie odmawiając sobie ulubionych mięsnych i rybnych dań.

©Roman Rodionov/Fotolia.com

Najgorsze diety 2019

Dieta Dukana

Dieta Dukana to jedna z najbardziej niebezpiecznych diet dla organizmu człowieka. Żadne efekt nie jest warto podjęcia ryzyka wynikającego z tego sposobu odżywiania. Dieta ta ze względu na niską zawartość węglowodanów szkodzi mózgowi, wpływa na złe samopoczucie, obniżenie koncentracji i kłopoty z pamięcią. Może także prowadzić do zapalenia wątroby, przez jej nadmierne wykorzystywanie i pracę na granicy wydolności. Znacznie obciąża nerki i w krytycznych wypadkach może nawet doprowadzić do ich niewydolności.

Dodatkowo Dieta Dukana nie chroni przed efektem jo-jo. Tak więc od razu po odstawieniu diety nasze ciało może wrócić do pierwotnego wyglądu. Nie tylko nie będziemy mogli cieszyć się wymarzonym efektem, ale nasze narządy mogą zostać zdewastowane.

Dieta Body Reset

Dieta Body Reset to dieta oparta jedynie na warzywno-owocowych koktajlach, z czasem dołączane są lekkie posiłki. Eksperci uznali, że dieta ta jest bardzo nieprzyjemna w stosowaniu i bardzo ciężko ją utrzymać. W najbardziej rygorystycznym okresie diety przez cały dzień można wypić tylko 3 koktajle i zjeść dwie małe przekąski.

Po odstawieniu tej diety dużo osób ma problem z napadami głodu i pociągiem do szkodliwego jedzenie. Według badań praktycznie nie występują długotrwałe efekty po tej diecie. Dieta Body Reset nie jest odpowiednia dla osób z cukrzycą i chorobami serca.

© iMarzi/Adobe Stock

Dieta ketogeniczna

Dieta ketogeczniczna działa podobnie jak dieta Dukana - opiera się na niskim spożyciu węglowodanów. Jak już wcześniej ustaliliśmy zbyt mała ilość węglowodanów w diecie ma szkodliwy wpływ na mózg człowieka. Długie stosowanie tej diety może rozregulować gospodarkę hormonalną i wpływać na tworzenie się kamieni nerkowych.

Warto jednak wspomnieć, że dieta ta nie jest niebezpieczna przy krótkim stosowaniu, powyższe negatywne efekty występują jedynie w dłuższej perspektywie czasu.