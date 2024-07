Joga kundalini to dynamiczna odmiana jogi, która umożliwia pracę z ciałem i psychiką (umysłem i emocjami). Na zajęcia składają się: pranajama – praca z oddechem, asany – pozycje ciała, mantry – dźwięki i śpiew oraz medytacja. Joga kundalini pomaga utrzymać dobrą kondycję, wzmacnia system immunologiczny, usprawnia pracę płuc i uczy radzenia sobie w stresujących sytuacjach.

Zajęcia odbywają się zwykle raz w tygodniu. Jednorazowe spotkanie trwa 90 minut. Uczestnicy prawie przez cały czas trwania zajęć mają zamknięte oczy. Jogę kundalini można ćwiczyć bez względu na wiek, płeć i ograniczenia fizyczne.

Skąd wzięła się nazwa kundalini?

Nazwa „kundalini” pochodzi od słowa „kundal”, które tłumaczy się jako „kosmyk włosów ukochanego”. Jest to metafora poetycka, określająca energię twórczą. Odwijanie tego kosmyka oznacza obudzenie energii kundalini - możliwości twórczych, które drzemią w każdym człowieku. Kundalini znajduje się u podstawy kręgosłupa. W czasie zajęć energia jest stopniowo uwalniania i kierowana do góry wzdłuż kręgosłupa. Celem jest dotarcie do szyszynki w środkowej części mózgu – osiągnięcie świadomości na tym etapie jest procesem chemicznym.

Efekty kundalini

Joga kundalini to praca z ciałem i psychiką. Uczestnicy uczą się na zajęciach kontrolować oddech i odczytywać sygnały wysyłane przez ciało, które staje się bardziej gibkie. Ćwiczenia dodają energii i witalności. Regularny udział w zajęciach zapobiega kontuzjom, wpływa dobroczynnie na układ krążenia, wydolność płuc i system odpornościowy. To doskonały sposób na oswojenie stresu. Samoakceptacja zwiększa zadowolenie z życia, sprawiając, że człowiek staje się szczęśliwszy. Joga kundalini poprawia koncentrację i usprawnia kreatywność.

Ćwiczenia w jodze kundalini

Najlepszy efekty daje joga praktykowana rano (między godziną 4. a 7.) lub wczesnym wieczorem. Nieodłącznym elementem kundalini jest muzyka – grana na żywo lub odtwarzana. Na ćwiczenia warto wziąć ze sobą matę, lekki koc i ewentualnie poduszkę do siedzenia. Joga kundalini zawiera elementy różnych odmian jogi.

Oto przykładowy przebieg zajęć:

rozgrzewka;

asany – pozycje jogi (najlepsze dla przepływu energii ułożenie ciała) i kriya Kundalini Jogi – dynamiczne ćwiczenia jogi;

savasana – odpoczynek na plecach;

pranajma – medytacja, techniki oddechu;

mantra – słuchanie lub śpiewanie starożytnych tekstów.

Przed zajęciami nie powinno się jeść przez około 2-3 godziny. Cena za jedno spotkanie wynosi około 20-30 złotych.