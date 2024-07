Mlecz jest ogólnodostępną rośliną o wielu właściwościach leczniczych. Korzenie, liście i kwiaty mlecza, czyli mniszka lekarskiego mają zastosowanie w rozwiązywaniu problemów z pracą wątroby, działają moczopędnie i poprawiają odporność organizmu.

Mniszek lekarski w służbie wątroby, żołądka i nerek

Przyjmowane napary i wyciągi z mlecza zapobiegają zaleganiu żółci, pobudzają jej wytwarzanie i pracę wątroby, a także mogą przyczyniać się do likwidacji kamieni w woreczku żółciowym i zapobiegają ich powstawaniu. Mniszek lekarski ma właściwości oczyszczające i detoksykujące. Dzięki temu wpływa również na pracę nerek – ma działanie moczopędne. Wraz z nadmiarem wody usuwa z organizmu nadmiar sodu i potasu (działanie saluretyczne). Mniszek lekarski zastosowanie znajduje także w problemach trawiennych. Zwiększa wydzielanie kwasu żołądkowego, co pomaga likwidować niestrawność.

Zwiększanie odporności za pomocą mleczu

Mniszek lekarski właściwości odtruwające łączy z zawartością witamin C i B, a także inuliny, soli mineralnych i m.in. fitosteroli. Dzięki pobudzeniu organizmu do wytwarzania interferonu znacznie poprawia odporność na bakterie, wirusy, grzyby oraz pasożyty. Mlecz działa przeciwzapalnie i rozkurczająco, przez co przyspiesza gojenie i przynosi ulgę w bólu gardła czy jamy ustnej.

Mniszek lekarski leczy zmiany skórne i łagodzi objawy reumatyczne

Ze względu na działanie przeciwzapalne mlecz bywa wykorzystywany w terapii zmian skórnych. Przyspiesza gojenie, odkaża, a nawet usuwa kurzajki. Używa się go również w leczeniu liszajów, swędzących zmian na skórze i wyprysków. W rozwiązywaniu problemów skórnych wykorzystuje się świeży biały sok wytwarzany w łodygach i liściach. Mniszek lekarski łagodzi i niweluje stany zapalne kości i stawów oraz artretyzm.