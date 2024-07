Masturbacja u kobiet to temat wciąż bardzo wstydliwy – niewiele z nas go porusza, choć z badań wynika, że ponad połowie nie jest obcy.

Oto 6 istotnych faktów o masturbacji, o których każda kobieta wiedzieć powinna:

Statystyki dowodzą, że masturbuje się ponad połowa kobiet

W Polsce do masturbacji przyznaje się aż 60% przedstawicielek płci żeńskiej. To nie tak dużo w porównaniu z krajami zachodnimi, ale i tak znacznie więcej niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu.

Kobiety pozostające w związkach onanizują się częściej niż singielki

Zażyła relacja z partnerem wcale nie eliminuje potrzeby samodzielnej stymulacji – będąc w związku, jesteśmy bardziej pobudzone seksualnie i intensywniej odczuwamy pożądanie.

Kobiety mają zdolność do masturbowania się drogą psychiczną

Badania neurologiczne wykazały, że niektóre kobiety mogą doprowadzić się do orgazmu bez dotykania. To przesuwa granice doznań onanistycznych poza obszar czysto cielesny.

Masturbacja łagodzi bóle menstruacyjne

Pobudzanie narządów płciowych uwalnia hormony szczęścia, które są skuteczne w uśmierzaniu bólu. Masturbacja może więc stać się sposobem nie tylko na rozładowanie napięcia seksualnego, ale i na ogólną poprawę nastroju.

Samozaspokajanie może chronić przed cukrzycą, bezsennością, a nawet nowotworami

Taką teorię przedstawili australijscy lekarze – Anthony Santell i Spring Chenoa Cooper na łamach portalu medycznego „The Conversation”.

Niektóre kobiety mogą osiągnąć orgazm jedynie przez masturbację

Jest to objaw zespołu zakodowanych reakcji seksualnych, który powstaje na podłożu masturbacji uprawianej w okresie dojrzewania lub wczesnej młodości. Dochodzi do zakodowania często powtarzających się bodźców, które potem układ nerwowy jako jedyne kojarzy z podnieceniem seksualnym. To zaburzenie wymaga terapii u seksuologa.

