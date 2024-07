Reklama

Kryształowe żyrandole to nieodłączny element stylu glamour we wnętrzach. Pasują także do wystroju nowoczesnego. Lampy z wieloma błyszczącymi elementami są zwykle wybierane do salonu, ale oryginalnie będą wyglądać też w kuchni, przedpokoju, a nawet łazience.

Prawdziwy kryształ górski jest bardzo drogi i luksusowy – stosowano go między innymi w pałacach. Nowoczesne żyrandole kryształowe sprzedawane w popularnych sklepach są tak naprawdę zrobione ze szkła lub plastiku.

Żyrandole kryształowe we wnętrzach w stylu glamour

Żyrandole ze sztucznych kryształków kojarzą się najczęściej z wnętrzami w klimacie glamour. Jest to styl, w którym dominuje elegancja, przepych i efektowne dodatki. Kryształowe lampy stanowią świetne dopełnienie takich aranżacji – ładnie rozpraszają światło, pasują do innych błyszczących elementów i dobrze komponują się fantazyjnymi meblami.

Lampy kryształowe w nowoczesnym wydaniu – wystrój eklektyczny

Kryształowe żyrandole, lampy, lampki i kinkiety to także propozycja dla osób, które wolą bardziej nowoczesny typ wystroju, bez przesadnego blichtru. Połyskujące dodatki mogą być idealnym uzupełnieniem prostego wnętrza w stylu minimalistycznym. Żyrandol będzie wówczas jedynym mocnym akcentem, głównym punktem pomieszczenia, na którym skupi się cała uwaga. Oświetlenie tego typu sprawdzi się także w typowych mieszkaniach eklektycznych, czyli takich, gdzie łączy się różne trendy. Kryształy mogą pojawić się wówczas pojawić w roli dyskretnych dodatków, na przykład lampki przy biurku.

Kryształowy żyrandol w kuchni, łazience, sypialni i przedpokoju

Efektowny żyrandol z kryształów umieszcza się głównie w salonach i innych reprezentacyjnych częściach domu. Warto pomyśleć o takim dodatku także w kuchni, zwłaszcza jeśli jest ona połączona z pokojem dziennym i pozostaje widoczna dla gości. Kryształowa lampa to jeden z najprostszych sposobów na utrzymanie spójności pomiędzy częścią elegancką a roboczą. Nieco mniej typowym rozwiązaniem jest umieszczenie kryształowego żyrandola w innych pomieszczeniach, takich jak łazienka, sypialnia czy przedpokój. Zaleca się wówczas wybór oświetlenia o mniejszych gabarytach, tak aby nie przytłoczyć wnętrza.