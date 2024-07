Kuchnia urządzona w stylu angielskim charakteryzuje się jasnymi meblami z ażurami i przeszklonymi witrynami. Dominuje biel, odcienie beżu i wanilii. Ten styl poleca się osobom, które lubią drewniane meble i przestrzeń. Łączy on nowoczesność z tradycją.

Meble w angielskiej kuchni

Zabudowa w kuchni w stylu angielskim powinna stanowić jeden ciąg szafek wykonanych z drewna. Warto je uzupełnić szufladami i półkami na wino. Całość ma sprawiać wrażenie pudełka z przegródkami, które spełnia wszystkie niezbędne funkcje. Meble powinny być białe, beżowe lub ecru. Można także zdecydować się na ich postarzenie poprzez patynowanie. Charakterystyczne dla kuchni angielskiej są frezowania, stosuje się też fronty w konstrukcji ramowo-płycinowej. Ozdabia się je gzymsami lub dekoracyjnymi okuciami. W centrum kuchni w stylu angielskim powinien znaleźć się stół wykonany z naturalnego materiału, może być drewniany. Powinien być masywny. Blaty w takiej kuchni są drewniane (z dębu lub teaku) lub kamienne z frezowanymi listwami.

Stylizowane sprzęty

Do angielskiej kuchni należy wybrać okap do obudowania w celu wystylizowania go na oprawę kominka. Zlew powinien być wykonany z blachy pokrytej emalią, a kran stylizowany, z kurkami o kształcie kwiatów. Dla kuchni w stylu angielskim charakterystyczne będzie zasłonięcie szafki pod zlewem kwiecistą zasłoną.

Dla kuchni w stylu angielskim ważne będą też stylizowane sprzęty AGD, na przykład piekarnik czy ekspres do kawy. Nowoczesne technologie ustępują w niej miejsca tradycji i elegancji. Lodówka i zmywarka powinny być zabudowane.

Motyw kwiatów na kaflach

Kafle w kuchni mogą mieć motyw owoców lub kwiatów. Jedną ze ścian można ozdobić tapetą w kwiaty. Na podłoże można ułożyć płytki, parkiet lub podłogę z drewna. Powinna kolorystycznie współgrać z pozostałymi elementami wystroju.

Dodatki do kuchni w stylu angielskim

Do uprawiania ziół: bazylii, pietruszki czy kopru, można wykorzystać gliniane doniczki, które nadadzą wnętrzu naturalności. Powinny zajmować całą przestrzeń parapetu. Styl angielski charakteryzuje się bowiem natłokiem bibelotów.

Firanki w oknie powinny mieć motyw kraty lub kwiatów i być wykonane z naturalnych materiałów: lnu i bawełny. W podobnym stylu można wybrać poduszki na krzesła, bieżniki i serwetki. Dodatkowo wykorzystuje się zastawę do herbaty z kwiatowym motywem.

Aby zaaranżować kuchnię w stylu angielskim potrzeba dużej przestrzeni, ponieważ jej elementy takie jak okap czy wyspa są pokaźnych rozmiarów i mogłyby się nie zmieścić lub przytłoczyć zbyt małe wnętrze.