Budowa domu to jedna z największych życiowych inwestycji. Aby obliczyć ile pieniędzy przeznaczymy na ten cel należy zsumować koszty budowy – materiały i robociznę. Kosztorys parterowego domu jednorodzinnego o powierzchni 140 m² został wyliczony na podstawie cen obowiązujących w 2015 roku.

Koszt budowy domu – przygotowanie do budowy (projekt i przyłącza)

Dotychczas pierwszym krokiem do rozpoczęcia budowy było zdobycie pozwolenia na budowę. Rząd jednak przyjął projekt zmian w prawie budowlanym, dzięki któremu wprowadzono m.in. rezygnację z pozwoleń. Od 2015 roku należy złożyć dokument do starostwa, w którym zgłasza się budowę. Jeżeli urząd przez 30 dni nie zgłosi żadnych uwag, można automatycznie rozpoczynać budowę. Pierwszym wydatkiem związanym z budową domu jest zakup projektu. Można kupić gotowy projekt (np. w internecie). Koszt takiego projektu to ok. 2-5 tysięcy zł. Można również zakupić projekt indywidualny, wykonany według potrzeb i życzeń, jednak wtedy koszt wzrośnie. Za projekt indywidualny trzeba zapłacić od 4 do nawet 12 tys. zł. Następne wydatki związane są z formalnościami oraz materiałami do wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych. Całkowity koszt przyłączy to ok. 4-5 tys. zł. Jednak jest on zależny od łącznej długości przyłączy i odległości domu od punktów przyłączeniowych. Pierwszy etap budowy (projekt i przyłącza) to suma ok. 6 000 – 10 000 tys. zł.

Koszt budowy na etapie stanu surowego otwartego

Stan surowy otwarty polega na wybudowaniu całkowitej bryły budynku (wykonanie murów, komina, stropów i schodów). Na tym etapie budowy domu, za zgodą projektanta, można dokonać zmian w projekcie. Stan surowy otwarty zostaje zakończony wykonaniem więźby i pokryciem dachu. Etap surowy otwarty rozpoczyna wykopanie i zalanie fundamentów. W przypadku domu o metrażu 140 m² koszty wykonania fundamentów to ok. 30-36 tys. (materiał 25-27 tys., robocizna 5-9 tys.). W cenie znajdują się prace ziemne, wykonanie ław i ścian fundamentowych (z bloczków cementowych), izolacji termicznej i 15 cm płyty betonu. Następne koszty wiążą się ze wzniesieniem ścian domu. Jeżeli w domu będzie ok. 210 m² ścian nośnych (wykonanych z pustaków o grubości 25 cm) i ok. 100 m² ścian działowych (pustaki o grubości 11,5 cm) za materiały zapłacimy ok. 14 tys. Cena ta zawiera koszt pustaków ceramicznych łącznie z zaprawą cementową, nadprożami L19 nad otworami i poziomą izolacją pod ścianą. Do materiałów należy dodać wynagrodzenie dla murarza ok. 10 tys. W koszt budowy stanu surowego otwartego wlicza się także kwota budowy kominów. Zakładając, że stawiamy jeden komin dymowy (kominek), komin spalinowy (piec gazowy) oraz pięć kominów wentylacyjnych (do kuchni, łazienki i kotłowni), w sumie za ich budowę i wykończenie zapłacimy ok. 10 tys. zł. W domu parterowym, dla którego robimy wycenę, wystarczy drewniany strop. Koszt stropu drewnianego (140 m²) oraz niezbędnych elementów konstrukcyjnych budynku (słupy, wieńce, podciągi) to ok. 30-35 tys. zł (materiały ok. 26 tys., robocizna 4-9 tys.). Wycena dachu obejmuje 200 m² dachu czterospadowego. Więźba na dach powinna być dobrej jakości i być dobrze zaimpregnowana. Więźba 200 m² oraz jej montaż to koszt ok. 15 tys. złotych. Jeżeli pokrywamy dach dachówką ceramiczną – cena ok. 25 tys. zł wraz z materiałami – musimy wykonać także membranę, która pokryje dach (ok 2,5 tys. zł wraz z montażem). Wykończenie dachu to montaż rynien, wyłazu dachowego i podbitki okapu z desek sosnowych – całość ok. 8500 zł. Łączny koszt budowy na etapie stanu surowego otwartego to ok. 145-156 tys. zł.

Koszt budowy domu na etapie stanu surowego zamkniętego i wykańczanie wnętrza

Stan surowy zamknięty to wykonanie instalacji wewnętrznych, wylanie podłóg, wybudowanie ścian działowych i tynkowanie. Następnie wykonywane są prace montażowe i wykończeniowe – założenie okien i drzwi. Wykonanie 12 punktów instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z materiałami to kwota ok. 5 tys. zł. Montaż i materiały 120 punktów instalacji elektrycznej to koszt ok 12 tys. zł. Założenie ogrzewania (montaż i materiały): ogrzewanie podłogowe na 50 m² (ok. 5 tys.), grzejniki oraz instalacja C.O. na 90 m² (8 tys. zł), wyposażenie kotłowni z kotłem gazowym (15 tys. zł) – całość ok. 28000 zł. Wykonanie posadzek na 140 m² to koszt ok. 8 tys. zł – cena obejmuje materiał i robociznę. Tynki gipsowe oraz niezbędne do nich materiały to ok. 15 tys. zł. Zakup i montaż okien, drzwi i parapetów wynosi ok. 25 tys. zł. Łączna suma za etap stanu surowego zamkniętego to ok. 78 tys. złotych.

Podsumowując koszt budowy domu jednorodzinnego o powierzchni 140 m² to koszt ok. 229-244 tys. zł w roku 2015. Kwota ta może być niższa lub wyższa zależnie od cen wybieranych materiałów i wykonawców. Budując dom należy jednak pamiętać, że w wielu wypadkach oszczędzanie na jakości materiałów nie popłaca, przede wszystkim dotyczy to instalacji i betonu potrzebnego do wykonania fundamentów.