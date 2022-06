Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski zrezygnowali z budowy swojego wymarzonego domu! Dlaczego?

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski odpowiedzieli na pytania dotyczące budowy nowego domu. Ile pieniędzy będzie kosztować ich nowe gniazdko? Dlaczego nie kupili gotowego domu tylko chcą go wybudować sami? Sprawdźcie, co zdradzili w nowym filmie opublikowanym w sieci. Koszt budowy nowego domu Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego zwala z nóg! Kiedy ruszy budowa nowego domu? W życiu Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego dzieje się naprawdę sporo! Zakochani już wkrótce po raz drugi zostaną rodzicami, a na dodatek szykują się do budowy nowego domu. Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski zaledwie kilka tygodni temu zdradzili, że chcą wyprowadzić się z mieszkania i zamieszkać w dużym domu. Para pokazała nawet projekt swojego gniazdka, które będzie miało aż 400 m2! Teraz Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski odpowiedzieli na pytania internautów, którzy chcieli dowiedzieć się m.in. o kosztach budowy nowego domu. Ile będzie kosztować ich wymarzone lokum? Wiadomo, że te koszta się zmieniają w zależności od tego jeśli chcemy zastosować coś więcej pod siebie- mówił Jan Przybysz. (...) Ja jestem nawet przygotowany na to, że będzie kosztować nawet dwa razy więcej niż sobie zakładamy. Ja myślę, że dobry milion- oceniła Sylwia Przybysz. Ja jestem przygotowany na to, że razem z ogrodem może to wynieść ostatecznie milion pięćset tysięcy- przyznał Jan Przybysz. Para zdradziła przy okazji, ile kosztowała działka na której już wkrótce rozpocznie się budowa domu. Kosztowała lekko ponad sto tysięcy- wyznali szczerze. Internauci zapytali również o pieniadze na nowy dom. Jak odpowiedzieli Sylwia i Jan? My bardzo długo już pracujemy w internecie, ale także mamy swoje inne działalności- Sylwia ma firmę transportową i właśnie w ten sposób dorobiliśmy się pieniędzy...