Dieta Dukana (dieta białkowa) polega na pozbyciu się nadwagi za pomocą przyjmowania wysokoproteinowych pokarmów. Jednak nadmierne przyjmowanie białka prowadzi do chorób, takich jak nadciśnienie, obrzęki i kamienie nerkowe. Ponadto zwiększa się zawartość cholesterolu, kwasów tłuszczowych i soli w organizmie.

Dieta Dukana to metoda francuskiego lekarza, Pierre'a Dukana, która składa się z czterech faz. Dzięki niej można schudnąć nawet 10 kg w ciągu miesiąca.

Czym jest dieta Dukana?

Plan żywieniowy diety Dukana opiera się na założeniach, że metoda powinna być skuteczna i zdrowa. Jej celem jest pozbycie się nadwagi w jak najkrótszym czasie. Cechą charakterystyczną tej diety jest przyjmowanie znacznych ilości białka oraz ograniczenie tłuszczów i węglowodanów. Proteiny wymagają bowiem największych pokładów energii podczas trawienia. Podczas stosowania diety Dukana nie ma określonych godzin, w czasie których trzeba jeść wyznaczone posiłki. Podczas całego cyklu diety należy jednak pić dużo wody, minimum 1,5 l każdego dnia.

Zagrożenia związane ze stosowaniem diety Dukana

Dieta białkowa jest niezwykle skuteczna. Przed jej rozpoczęciem należy jednak zastanowić się, czy warto szybko schudnąć, tracąc przy tym dobre zdrowie. Dieta Dukana stanowi bowiem duże zagrożenie dla organizmu, ponieważ rezygnuje się z jedzenia tłuszczów oraz węglowodanów. Przede wszystkim przyjmuje się białko, które jest składnikiem budulcowym ciała. Jednakże ilość spożywanego białka potrzebna do prawidłowego funkcjonowania jest stosunkowo niewielka. Organizm potrzebuje zbilansowanej diety zawierającej wszystkie składniki odżywcze i energetyczne. Jeśli dostarcza mu się jedynie białko, może to doprowadzić do zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (zakwaszenia organizmu). W konsekwencji może dojść do przewlekłych bólów mięśni, dny moczanowej, a także osteoporozy. Ponadto zbyt duże ilości białka w diecie mogą obciążać nerki i wątrobę, co może prowadzić do nadciśnienia, obrzęków i wytworzenia się kamieni nerkowych. Niedobór cukrów, które są podstawowym źródłem energii może powodować zaburzenia koncentracji i wydolności umysłowej. Osoba korzystająca z diety Dukana może stale czuć się zmęczona, a nawet wyczerpana, ponieważ osłabiają się jej mięśnie oraz wydolność organizmu. Spożywanie głównie produktów bogatych w białko pochodzenia zwierzęcego, wiąże się z przyjmowaniem nadmiernej ilości kwasów tłuszczowych, cholesterolu oraz soli. Zwiększa to ryzyko rozwoju chorób układu krążenia, takich jak nadciśnienie, cukrzyca, miażdżyca, choroba wieńcowa, a nawet zawał serca czy udar mózgu.