Joga jest rodzajem aktywności, którą można uprawiać nawet w ciąży. Odpręża, uspokaja, wzmacnia organizm. Dzięki tym ćwiczeniom łatwiej ci będzie urodzić.

Joga to jeden z niewielu sportów zalecanych dla kobiet ciężarnych. Ten typ aktywności nie jest obciążających ani szkodliwy dla płodu. Dzięki ćwiczeniom nauczysz się prawidłowo oddychać, odciążysz stawy i kręgosłup, wspomożesz trawienie, poprawisz krążenie i ciśnienie krwi. Joga przygotuje mięśnie do porodu i uelastyczni biodra, uda oraz miednicę.

Regularne ćwiczenia w ciąży przyniosą efekty

Wystarczy regularny wysiłek każdego dnia, by osiągnąć oczekiwane efekty. Nie możesz się przeciążać ani ćwiczyć zbyt intensywnie. W ciąży liczy się umiarkowany ruch, który nie zaszkodzi dziecku. W klubach sportowych pojawiły się zajęcia jogi dla ciężarnych, gdzie trening odbywa się pod okiem doświadczonego instruktora. Jest to dodatkowa motywacja dla osób, które niechętnie ćwiczą same. Możesz również uprawiać jogę w domu, ale wcześniej warto poznać pozycje, które możesz wykorzystać. Wiele z nich polega na podpieraniu się o ścianę lub krzesło. Dzięki temu nie obciążysz dodatkowo organizmu.

Zanim zaczniesz trenować jogę, idź do lekarza

Jeśli planujesz rozpocząć uprawianie jogi, skonsultuj się ze swoim lekarzem prowadzącym. Poinstruuje cię, w jaki sposób ćwiczyć lub czego nie robić. Zbada, czy nie masz przeciwwskazań do ćwiczeń, a w razie potrzeby przepisze suplementy diety. Wraz z lekarzem przeanalizuj pozycje, które chcesz wykonywać. Jeśli okaże się, że nie możesz uprawiać jogi, lekarz zaleci ci inny rodzaj sportu.

Przygotuj się do ćwiczeń jogi

Zanim rozpoczniesz trening, należy delikatnie rozciągnąć i rozgrzać mięśnie. Warto opracować szczegółowy scenariusz ćwiczeń z konkretnymi pozycjami, dzięki czemu nie pogubisz się w trakcie ich wykonywania. Nie możesz zapomnieć o wygodnym stroju, macie, poduszce, krześle oraz butelce wody. Przed treningiem warto również wywietrzyć pomieszczenie i wyłączyć telefon. Trenuj boso w ciepłym pomieszczeniu, ok. 2-3 godzin po posiłku. Jeśli poczujesz zmęczenie, odpocznij.

Joga w ciąży nie zawsze jest odpowiednia

Rozpoczęcie uprawiania jogi zaleca się po 14 tygodniu ciąży. Wtedy ryzyko poronienia jest o wiele niższe, niż wcześniej. Jeśli zaczynasz ćwiczenia w ostatnim trymestrze, skup się jedynie na pozycjach podpartych i relaksowych. Pamiętaj, że w ciąży nie zaleca się wykonywania intensywnych skłonów, podskoków oraz rozkroków, więc tych aktywności unikaj. Uważaj by się nie przeforsować ani nie odwodnić. Z jogi należy zrezygnować, gdy ciąża jest zagrożona.

Trenuj również po porodzie

Kiedy przyjdzie na świat twoje dziecko, nie rezygnuj z ćwiczeń. Joga pozwoli ci szybko wrócić do dawnej sylwetki, doda energii, uspokoi i wymodeluje ciało. Warto zacząć od podstawowych pozycji i krótkich, ale regularnych, treningów. Liczba kombinacji jest większa niż u kobiet ciężarnych, gdyż możesz sobie pozwolić na więcej ruchów. Ponadto joga pomaga zajść w kolejną ciążę, gdyż reguluje pracę jajników i zapobiega poronieniom. Praktykuj więc jogę jeśli postanowisz starać się o następne dziecko.

