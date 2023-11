Jazda na rowerze jest popularną formą aktywności fizycznej zarówno wśród mieszkańców dużych miast, jak i mniejszych miejscowości. Poza posiadaniem roweru nie wymaga ona specjalnego przygotowania i - co ważne - może być uprawiana przez osoby w każdym wieku.

Okres wakacyjny jest najlepszym czasem na rozpoczęcie swojej przygody z jazdą na rowerze. Ciepłe i długie dni sprzyjają rekreacyjnym wypadom z dala od miejskiego zgiełku.

Jazda na rowerze - jak się do tego zabrać?

Na rowerze częściej lub rzadziej jeździł praktycznie każdy. Nawet jeśli miało to miejsce w czasach dzieciństwa, to samych nawyków jazdy rowerem się nie zapomina. Niezależnie od tego, jaką przerwę się miało, osoby chcące na nowo rozpocząć przygodę z rowerem powinny w pierwszej kolejności zadbać o:

zakup roweru (możliwe jest również wypożyczanie tzw. „rowerów miejskich“, ale one są przeznaczone głównie do krótkiej jazdy po mieście, a przy tym są mało komfortowe),

zaopatrzenie się w odpowiednią odzież ,

, przygotowanie organizmu do wzmożonego wysiłku.

Jeśli chodzi o kwestię zakupu roweru, to najlepiej udać się do specjalistycznego sklepu, w którym wykwalifikowani sprzedawcy pomogą dobrać odpowiedni sprzęt. W zależności od potrzeb rower do jazdy rekreacyjnej można kupić już za kilkaset złotych. Nie zaleca się kupowania rowerów na własną rękę, szczególnie tych tanich, które często można znaleźć w marketach. Ich jakość nie jest najwyższa, przez co często się psują i są zawodne podczas wycieczek.

Odzież rowerową można natomiast kupić zarówno w profesjonalnych sklepach rowerowych, jak i popularnych sieciówkach sportowych. W tym przypadku należy zwracać uwagę głównie na to, z czego taka odzież jest wykonana. Zaznaczamy również, że jeżeli ktoś nie ma ambicji pokonywania długich, kilkunastokilometrowych tras, to do rekreacyjnej jazdy rowerem wystarczy zwykły sportowy strój. Ważne, aby był wygodny i przewiewny.

Osoby, które planują jazdę na długich dystansach powinny zwrócić uwagę na przygotowanie organizmu do takiego wysiłku. Dlatego też wskazane jest rozpoczęcie jazdy od krótszych tras, a następnie systematyczne ich zwiększanie.

Jazda na rowerze: korzyści zdrowotne i nie tylko

Lista zalet wynikających z regularnej jazdy na rowerze jest długa. Pomaga ona poprawić kondycję, samopoczucie, a także wysmuklić sylwetkę. Ponadto taka aktywność korzystnie wpływa na:

